Primele măsuri după cazul scandalos de la Spitalul din Băicoi. Medicul Martha Coman: ”Ca om, regret”

Au fost luate primele măsuri în cazul scandalos de la Spitalul din Băicoi, unde o doctoriţă care era de gardă a refuzat să interneze o pacientă, adusă cu ambulanța de la Ploieşti.

Conducerea spitalului din Băicoi a întrerupt colaborarea cu doctoriţa în cauză, iar colegiul medicilor face acum anchetă.

Totodată, imaginile cu femeia, care a rupt pur şi simplu fișa bolnavei, au stârnit valuri de indignare pe internet.

Pacienta aflată în mijlocul scandalului are 87 de ani. Femeia a ajuns prima dată la spitalul din Băicoi când s-a simţit rău, iar rudele au chemat salvarea. Doctorii au constatat atunci că bolnavă are probleme la inimă, dar pentru că unitatea nu are secţie de cadiologie au trimis-o la Ploieşti. Acolo, a fost investigată şi i s-a stabilit un tratament. Ulterior i s-a spus să se întoarcă la Băicoi şi să se interneze. Doctoriţa de gardă a reufzat însă să o primească şi nu a dat nicio explicaţie.

Mihaela Vieru, nepoata femeii: "Mi-a aruncat foaia în faţă şi mi-a zis că pot să plec acasă. Am considerat că e normal ca doamna să îşi justifice refuzul şi să îmi pună ştampila şi parafa."

Medicul din imagini se numeşte Martha Coman, are 31 de ani şi lucrează ca pneumoftiziolog în localitatea Drajna. De un an şi jumătate, coloborează şi cu spitalul din Băicoi.

Martha Coman: "Ca om regret cele întâmplate, facem greşeli, dar actul medical ca şi doctor l-am făcut.”

Înregistrarea a fost distribuită pe internet, iar cazul a intrat şi în atenţia colegiului medicilor.

Andreea Irimescu, manager Spitalul Orășenesc Băicoi: "Este fără cuvinte, este greu să mai poţi spune ceva după imaginile care au fost prezentate, ca şi om, ca şi manager, ca şi mama ca ce vreţi dumneavoastră este greu să comentezi."

"Ce v-a făcut să rupeţi fisa doamnă?

Mi-a fost frică că a băgat acolo nişte bani înţelegeţi, din cauza asta asta e, nu iau șpagă de la pacienţi, îmi pare rău."

După izbucnirea scandalului, doctoriţa Marta Coman a cerut să nu mai facă gărzi în spitalul din Băicoi, iar solicitarea i-a fost aprobată. Pacienta căreia i-a refuzat internarea este acum acasă - unde urmează tratamentul prescris de medicii din Ploieşti.