Povestea sotilor Maleon, spusa de colegi si apropiati: "Bogdan şi Anda nu puteau face aşa ceva niciodată"

Rude, foşti profesori, colegi şi prieteni, cu toţii sunt şocaţi de dublă sinucidere a cuplului Maleon din Iaşi. Din mărturiile date de aceştia presei locale, se conturează povestea de viaţă a celor doi soţi.

Bogdan Maleon, în vârstă de 42 de ani, educat şi extrem de corect, după cum spun apropiaţii, a rămas fără mamă de la o vârstă fragedă, iar mai târziu şi fără tată. Apreciat şi promovat pentru munca sa de profesorii de la Cuza, precum Alexandru Florin Platon sau Ion Toderascu, Bogdan Petru Maleon era unul dintre cei mai apreciaţi tineri istorici, scrie www.bzi.ro.

Soţia sa Anda, in varsta de 38 de ani, era inteligenta si plină de viaţă, potrivit declaratiilor date de prieteni pentru "Buna Ziua Iasi".

Unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai celor doi este in stare de soc de la aflarea tragediei: "Nu pot crede ceea ce s-a întâmplat cu Bogdan şi cu Anda, nu puteau face aşa ceva niciodată. Îmi pare o eternitate de când îi ştiu şi nu i-am văzut niciodată într-o situaţie limita care să ducă la un asemenea moment teribil. Rar, foarte rar, Bogdan se mai enerva, dar îşi revenea foarte rapid. Draga de Anda, o fiinţă specială, plină de viaţă şi de energie, fără gânduri aiurea... Bogdan nu mai avea părinţi, mama se prăpădise prima cu mulţi ani în urmă, iar acum puţini ani a murit şi tatăl său, dar niciodată nu a dat semne că putea ajunge la o asemenea extremă... Muncise mult să ajungă aici în carieră, să răzbată prin propriile sale forţe şi fără compromisuri! E un mister şi va rămâne mereu pentru mine toată această poveste oribilă, ceva îmi scapă...", a povestit acesta pentru www.bzi.ro.

Conf. univ. dr. Vasile Cotiuga, coleg la Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) cu Maleon, dar şi persoana care a avut-o studentă pe soţia sa Anda, spune: "Bogdan a terminat facultate cu un an după mine. Îl cunoşteam foarte bine şi vă pot spune că nu-mi pot explica logic ceea ce a dus la un asemenea deznodământ oribil. Apoi, Anda mi-a fost studentă, am îndrumat-o alături de profesorul Ursulescu în realizarea lucrării de licenţă, am mers cu ea şi alţi studenţi în excursii şi vă mărturisesc că era un om special, plin de viaţă şi care niciodată nu ar fi recurs la un asemenea gest. Erau doi oameni buni, exemplari! Acum, nimic nu mai contează..., rămâne doar durerea şi regretele eterne."

Prof. Laviniu Lăcustă (coleg de generaţie la Facultatea de Istorie a UAIC) marturiseste: "Colegii din promoţia Facultăţii de Istorie de la Cuza - anul 1998 regreta profund dispariţia colegului şi prietenului Bogdan Petru Maleon şi a soţiei sale Anda. Transmit, alături de alţi colegi, familiei sincere condoleanţe. Bogdan a fost unul dintre cei mai străluciţi din promoţia noastră. A fost un prieten de nădejde, un coleg extraordinar, la fel cum era ca om şi soţia. Generaţia noastră este profund marcată de dispariţia fulgerătoare şi inexplicabilă a celor doi, la fel cum este şi întreaga opinie publică, care este la fel de marcată şi afectată de dispariţia celor doi. În aceste momente, cuvintele nu-şi mai au sensul şi tot ce putem să mai spunem este: Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească în pace".

Studenţii pe care i-a îndrumat la Facultatea de Istorie povestesc că Bogdan Petru Maleon era de un calm fantastic, foarte bun pedagog şi profesor.

