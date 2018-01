Polițistul Godină spune că știa identitatea suspectului de pedofilie: ”Îmi este jenă”

Facebook.com

Polițistul Marian Godină a spus, într-o postare pe Facebook, că primise informații despre identitatea suspectului de pedofilie din Capitală și că a transmis imediat informațiile celor în drept.

În mesajul amplu de pe Facebook, Godină își exprimă indignarea față de gestul polițistului. ”Nu îmi explic cum a ajuns asemenea individ bolnav să lucreze în poliție”, a scris Godină.

”Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut să ajute la prinderea autorului, s-a aflat și cel cu varianta corectă. Persoana îmi dăduse profilul de Facebook al celui pe care îl bănuia și îmi spusese că autorul lucrează la Brigada Rutieră. Am zâmbit inițial, dar l-am luat totuși în serios când am verificat profilul și am văzut că semăna destul de bine.

Am trimis mesajul pentru a ajunge la anchetatori după 7 minute din momentul în care l-am primit și am fost convins că merită luat în calcul. Asemănarea era destul de mare.

Azi m-am bucurat enorm când am aflat că a fost prins autorul, dar la scurt timp bucuria mi-a fost spulberată, în momentul în care am aflat că era chiar acel polițist. Nu prea am cuvinte. Recunosc că îmi e jenă și că mi se pare incredibil. Acest individ tocmai a pus o pată imensă pe imaginea unei instituții pentru care unii se dedică trup și suflet. Cred că sunt mulți polițiști cărora acum le e rușine. Nu îmi explic cum a ajuns asemenea individ bolnav să lucreze în poliție. Nu îmi explic cum de colegii lui apropiați nu l-au recunoscut încă din primul moment în care au apărut imagini.

Mie îmi rămâne doar să vă mulțumesc tututor pentru implicare. Am să înțeleg perfect toate comentariile urâte. Sunt la fel de indignat, iar dacă nu aș fi fost polițist, aș fi simțit același dezgust față de poliție. Îl simt de fapt și așa... Păcat...păcat de cei care chiar își fac această meserie cu drag și care pun suflet. Apare un astfel de specimen și distruge tot într-o clipă.

Îi mulțumesc și celui care mi-a trimis informația.”

