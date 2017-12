Nelu Iordache, condamnat la închisoare pentru deturnarea de fonduri ale autostrăzii Nădlac-Arad

Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la 6 ani şi 3 luni închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel, informează Agerpres.

Potrivit deciziei instanţei, Nelu Iordache a primit 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, un an pentru utilizare cu rea-credinţă a creditului societăţii în formă continuată, 3 ani şi 3 luni pentru delapidare în formă continuată, un an pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, 3 ani pentru înşelăciune (parte civilă Banca Comercială Română SA).

Pedepsele au fost contopite iar la pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 3 luni închisoare a fost adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, rezultând o condamnare de 6 ani şi 3 luni închisoare, din care se va scădea perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu (1 decembrie 2012 - 25 august 2014).

În schimb, Nelu Iordache a fost achitat pentru spălare de bani şi o infracţiune de înşelăciune.

Pe latură civilă, instanţa a admis acţiunea formulată de BCR şi l-a obligat pe Nelu Iordache să plătească băncii suma de 11.379.218 lei cu titlu de daune materiale.

De asemenea, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 79.624.828 lei.

Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac - Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al UE.

Romstrade SRL era lider al Asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL, care a încheiat contractul cu CNADNR. Suma de 31.519.960 lei încasată de la CNADNR SA a fost utilizată în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii Romstrade SRL, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum şi în scop personal, după retragerea unor sume în numerar.

Concret, banii destinaţi construcţiei primului tronson de autostradă au fost folosiţi în alte scopuri. Astfel, banii au fost folosiţi pentru achitarea unor datorii în valoare de peste 9,7 milioane lei ale societăţilor în care Iordache era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. În acest sens, el i-a determinat pe unii salariaţi ai Romstrade să falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât să reiasă că plăţile erau aferente lucrărilor la autostrada Nădlac - Arad.

De asemenea, s-a constatat retragerea în numerar a sumei de aproape 9,9 milioane lei cu scopul declarat al achiziţiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive în numele Romstrade.

Pentru a crea o aparenţă de legalitate a retragerilor, Iordache a semnat 7 dintre aceste contracte, iar în ceea ce priveşte alte 20 de operaţiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăzii, el i-a instigat pe unii angajaţi ai firmei să falsifice documente justificative.

Banii au fost folosiţi şi pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane restante totalizând peste 2 milioane lei aferente unui contract de credit, dar şi cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară şi impozit aferente achiziţionării unui teren în comuna Adunaţii Copăceni, precum şi pentru materiale, lucrări şi servicii de consultanţă şi transport necesare proiectului de construcţie a unui complex în comuna Adunaţii Copăceni, toate aceste plăţi neavând legătură cu proiectul de construcţie a autostrăzii.

"Pentru a disimula adevărata provenienţă a banilor, şi anume avansul încasat de la CNDNR SA, şi pentru a-i folosi în interes propriu şi al societăţilor în care era interesat, Nelu Iordache a trecut aceşti bani, pe bază de facturi ce atestau operaţiuni fictive, prin anumite firme. Apoi banii s-au întors cu explicaţia 'plată eronată' sau 'plată nedatorată' în contul SC Romstrade SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operaţiunile de plăţi aferente contractului pentru construirea autostrăzii. Suma ce a făcut obiectul operaţiunilor de spălare a banilor este de 25.000.000 lei. Consecinţa directă a schimbării de către firmă a destinaţiei fondurilor din avansul încasat pentru realizarea autostrăzii Nădlac - Arad o constituie nerealizarea proiectului şi suspendarea plăţilor de către Comisia Europeană", mai spun procurorii.

Cu referire la activităţile care au premers adjudecarea contractului, procurorii au reţinut că, pentru a îndeplini condiţiile de participare la licitaţia organizată de CNADNR, societatea avea nevoie de susţinerea celor doi asociaţi - firma Monteadriano şi SC Donrep Construct SRL. În acest scop, Nelu Iordache i-a indus în eroare pe reprezentanţii celor două societăţi cu privire la modalitatea în care a asigurat finanţarea proiectului, ascunzându-le faptul că a încheiat un contract de finanţare cu BCR şi a cesionat toate veniturile asocierii fără acordul lor.

"Astfel, sumele cuvenite nu au mai fost virate în conturile asociaţilor. Pentru a justifica acest lucru, inculpatul s-a prevalat de secretul bancar şi a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua plăţi în lipsa unor scrisori de garanţie emise în formatul şi condiţiile stabilite de bancă despre care susţinea că le respingea toate scrisorile de garanţie. Pentru realizarea lucrărilor contractate, inculpatul Iordache, în calitate de administrator al SC Romstrade SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitate de credit în baza căruia s-a obligat să direcţioneze toate încasările rezultate din contractele atribuite în urma licitaţiei privind proiectul Coridorul IV - Tronsonul Nădlac - Arad prin conturile deschise la BCR şi să cedeze în favoarea băncii toate drepturile de încasare ce provin din contragaranţiile emise de către partenerii de asociere. Pentru a obţine încheierea acestui contract, inculpatul, prin utilizarea unor documente false, i-a indus în eroare pe reprezentanţii BCR cu privire la faptul că este împuternicit de 'Membrii AGA' să semneze cu banca contractul de creditare", mai arată DNA.

Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea la plată a unor facturi şi centralizatoare de plată fictive, a unor contracte de vânzare-cumpărare terenuri cu semnături false, a unor hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţilor cu semnături falsificate, prin utilizarea frauduloasă a facilităţii de creditare pe documente de livrare.

De asemenea, în perioada iunie 2011 - noiembrie 2012, în calitate de administrator al Romstrade, Nelu Iordache şi-a însuşit în mod nelegal suma de aproximativ 80 milioane lei, semnând pentru crearea unei aparenţe de legalitate, personal sau prin împuternicit, un număr de 136 de dispoziţii de plată potrivit cărora ridicările de numerar constituie avans pentru achiziţia de terenuri.

DNA menţionează că o parte din aceşti bani (9,9 milioane lei) proveneau din avansul obţinut de SC Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrăzii Nădlac - Arad).

