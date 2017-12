Mărturia prietenului care i-a găsit pe soţii Maleon: "La etaj l-am văzut pe el"

ProTV/ Facebook

Un apropiat al familiei Maleon, profesor de la Facultatea de Istorie, a povestit pentru "Ziarul de Iasi" cum i-ar fi descoperit pe cei doi soti, in locuinta lor.

"Nu aveau doar planuri îndepărtate, ci planuri de activitate, legate de serviciu. Era o familie model. Era de admirat felul în care se înţelegeau, Bogdan era foarte grijuliu şi atent cu Anda, şi lucrurile astea le-am observat dintotdeauna, nu poţi să spui că se prefăceau", a povestit profesorul pentru Ziarul de Iaşi.

Profesorul ar fi cel care a descoperit trupul neînsufleţit al prof.dr. Bogdan-Petru Maleon, şi povesteşte că a luat decizia de a merge acasă la ei după ce nu a răspuns toată ziua la telefon.

"Erau aşteptaţi să vină la noi la masă. Familiile noastre erau prietene, aşa că, atunci când nu au mai dat niciun semn, am încercat să îi sunăm. Cum nu răspundea nimeni la telefon, am devenit îngrijoraţi, iar peste vreo oră am zis să trag o fugă pe la ei, să văd să nu se fi întâmplat ceva“, a mărturisit profesorul.

Acesta povesteşte că a ajuns la casa soţilor Maleon şi, din exterior, a văzut semne că ar fi cineva acasă, aşa că a sunat la sonerie. Însă nu a răspuns nimeni, şi a observat, încercând uşa, că e descuiată.

"Era ca şi cum ar fi fost acasă. Mi s-a părut ciudat. Am vorbit la telefon cu soţia mea, şi ea mi-a dat ideea să caut un vecin şi să ne uităm împreună prin casă. Am găsit chiar vecinul de vizavi, care era chiar atunci la maşină; am intrat în casă şi am început să luăm camerele la rând. Când am ajuns la etaj şi am mers în capăt, l-am văzut pe el atârnat. Am rămas şocat, şi am sunat atunci la 112“, a mai spus conf.dr. Liviu Pilat.

Acesta a adăugat că nu a observat nici el, în timp, vreun semn că lucrurile nu ar fi mers bine în familia Maleon. S-a întâlnit cu prof.dr. Bogdan-Petru Maleon chiar în miercurea dinaintea Crăciunului, la birou, cu patru zile înainte ca acesta să se sinucidă.

"Nu se întâmplase nimic, chiar nimic, miercuri la birou am discutat, şi totul părea normal. La fel şi în familie, nu aveau doar planuri îndepărtate, ci planuri de activitate, legate de serviciu, şi erau o familie model. Era de admirat felul în care se înţelegeau, Bogdan era foarte grijuliu şi atent cu Anda, şi lucrurile astea le-am observat dintotdeauna, nu poţi să spui că se prefăceau. Sunt unele chestiuni care se pot mima, dar nici chiar aşa, să nu observi nimic, iar apoi să degenereze, nu se poate, nu există“, a încheiat profesorul.

Analizele medico-legale au arătat că amândoi sotii aveau o alcoolemie mare: ea 2,40, şi el 1,70. Deşi iniţial anchetatorii au mers pe varianta unei crime, după efectuarea autopsiei au anunţat că ar fi vorba despre o dublă sinucidere.

Potrivit criminaliştilor, pe trupurile celor doi nu au fost găsite urme de violenţă.

Bogdan Maleon şi soţia lui, Anda, erau cunoscuţi şi respectaţi în oraş. Bărbatul de 42 de ani era profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Din 2015 fusese numit director interimar al Bibliotecii Central Universitare din oraş. Anterior, el a fost director al Muzeului Universităţii Cuza.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer