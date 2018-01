Ludovic Orban: Mergem la Cotroceni cu solicitarea de declanşare a anticipatelor

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi că liberalii merg la consultările de la Cotroceni cu solicitarea de declanşare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregătit să îşi asume guvernarea.

„Singura mea întrebare era dacă va fi Carmen Dan eroina debarcării lui Tudose sau doamna Dăncilă. Sunt amândouă din Teleorman. Nu are nici experiență, nici anvergură politică”, a spus liderul PNL, Ludovic Orban, precizând că formațiunea dorește convocarea de alegeri anticipate.

Liderul PNL a afirmat că nu există niciun argument în susţinerea acestei propuneri, întrucât Viorica Dăncilă nu are experienţă sau notorietate, urmând să fie doar „o altă marionetă din tribul de Teleorman”.

„Vom solicita alegeri anticipate. Am hotărât că, în cazul în care nu se va lua o decizie favorabilă pentru anticipate, să nu refuzăm – dacă i se solicită -, propunerea de a forma o majoritate parlamentară fără PSD", a mai spus Orban.

”Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernare. Am hotărât să nu participăm la nicio formulă de guvernare cu PSD. De asemenea, am hotărât să votăm împotriva oricărui guvern care conţine în structura guvernamentală PSD. Am decis ca mandatul delegaţiei să fie solicitarea de alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional. PNL este pregătit să-şi asume răspunderea guvernării prin câştigarea alegerilor anticipate”, a mai spus Ludovic Orban.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer