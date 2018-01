Leon Dănăilă, amendat de CNCD pentru declarații defăimătoare la adresa homosexualilor

Inquam

Leon Dănăilă a fost amendat cu suma de 2.000 de lei de CNCD pentru o serie de declarații defăimătoare la adresa homosexualilor.

”Asociaţia MozaiQ salută sancţionarea senatorului PNL Leon Dănăilă, de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, amendat cu suma de 2000 de lei pentru declaraţii discriminatorii la adresa comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi persoane transgender) din România, conform Hotărârii nr. 656 din 15.11.2017, remisă asociației noastre în calitate de petentă. Reamintim că Asociația MozaiQ a depus plângere la CNCD pe data de 17 martie 2017, pentru declarațiile homofobe ale senatorului PNL Leon Dănăilă” susține asociația printr-un comunicat.

„Un homosexual poate să cumpere copii, poate să-i fure, poate să-i achiziţioneze pe alte căi. Să-i înveţe să devină tot aşa. Eu asta nu pricep, mintea mea nu poate să priceapă. Nu, una e femeie, ălalalt e bărbat. Asta nu pricep. Îmbracă-i pe amândoi bărbaţi. Îţi plac bărbaţii? Poftim! Sodoma şi Gomora. Doamne fereşte! E un regres, totuşi, al speciei umane”, este declarația pentru care Leon Dănăilă, senator PNL, a fost amendat de CNCD cu 2.000 de lei.

Neurochirurgul a declarat ulterior pentru News.ro că îşi cere scuze pentru ”exprimarea nefericită” referitoare la faptul că ”un homosexual poate să fure” un copil sau să-l ”cumpere”, explicând că a vrut să spună că nu este de acord cu creşterea copiilor în cupluri de acelaşi sex şi a precizat că ”toleranţa este importantă” şi că nu are nimic cu nimeni şi că fiecare este liber să trăiască după cum consideră.

”A fost o exprimare nefericită pentru care îmi cer scuze. Ce am vrut să spun a fost că nu sunt de acord cu creşterea copiilor în cupluri de acelaşi sex. Asta deoarece cuplurile de acelaşi sex nu pot face copii, i-ar putea doar înfia sau adopta. Iar eu personal, nu sunt de acord cu această chestiune; ca om şi ca medic consider că în lipsa cuplului bărbat-femeie, biologic nu am exista ca societate. Nu am nimic cu nimeni şi fiecare este liber să trăiască aşa cum consideră, după cum fiecare este liber să aibă o opinie. Cred că toleranţa este importantă şi pot să-mi asum că poţi învăţa să fii mai tolerant la orice vârstă. Este un lucru pe care-l cer şi celor mai tineri care se grăbesc să mă critice”, a declarat Leon Danailă.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer