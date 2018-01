Firea, despre Uber și Taxify: ”Trebuie să intre în legalitate. Nu mă sperie campania de denigrare”

Pro TV

Gabriela Firea a discutat, miercuri, despre mai multe măsuri care vor fi luate de primărie și despre proiectele care ar putea fi implementate în 2018 în Capitală.

Cu privire la firmele care fac transport de persoane, precum Uber sau Taxify, primarul a declarat că ”trebuie să intre în legalitate, să depună actele pentru licență” și că nu o sperie ”toată campania de denigrare împotriva primăriei”.

”Sunt multe interese și mulți bani în joc. Firme de PR au fost angajate să ne defăimeze. Am prieteni în presă care îmi spun cum sunt date comenzi să fiu defăimată.

Cum pot alții care merg în Piața Victoriei și vor să îi dea jos pe penali să fie fanii celor care eludează legea?”, a adăugat Gabriela Firea.

Bucureştenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele întâmpinate cu taximetriştii, în cazul în care aceştia refuză cursele, au comportament necivilizat sau negociază preţul cursei, a anunţat Firea.

Primarul Capitalei vrea să fie folosită banda unică de pe liniile de tramvai, ”după succesul liniei 21”. Pe aici ar putea circula și bicicliștii.

Cu privire la traficul dezastruos din București, Gabriela Firea a declarat că mașinile nu mai trebuie să parcheze pe banda 1, deoarece așa se ”ștrangulează” circulația.

Proiectele de infrastructură care vor fi demarate în 2018 sunt: extindere și supralărgire Ghencea- Domnești, Pasaj Doamna Ghica cu Colentina, Pasaj Petricani - București Nord, Pasaj Andronache - CF București Constanța, Pasaj spre cartierul Henry Coandă, lărgire și reabilitare Pod CF Constanța.

De asemenea, vor continua și proiectele deja începute: Pasajul Ciurel, lărgire Fabrica de Glucoză, park&ride Cora Pantelimon, Pasaj Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu

Nicuşor Dan cere Tribunalului Bucureşti suspendarea hotărârii Primăriei generale de interzicere a aplicaţiilor de taxi

Deputatul Nicuşor Dan a depus, miercuri, la Tribunalul Bucureşti, o plângere prealabilă, cerând suspendarea hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de a interzice aplicaţiile de taximetrie. El spune că hotărârea privilegiază dispeceratele clasice, iar primăria ar trebui să modifice legea, pentru a fi luate măsuri împotriva taximetriştilor care nu au licenţă în Capitală.

”Sunt multe probleme în activitatea de taximetrie din Bucureşti, dar era o chestiune care funcţiona, şi anume aplicaţiile pe care le-a creat piaţa liberă şi care permiteau oricărui bucureştean care avea un telefon mobil să vadă ce taxiuri sunt în zona lui, ce preţuri au şi ce note are fiecare din taximetrişti. Printr-o hotărâre de Consiliu General din 29 decembrie, aceste aplicaţii sunt practic interzise şi eu, ca deputat de Bucureşti, am cerut azi Consiliului General să îşi retragă această hotărâre, am formulat plângerea prealabilă şi aici, la Tribunal, am cerut în prealabil ca instanţa să suspende executarea acestei hotărâri, care ar urma să intre în vigoare în 10 zile de la publicare, deci undeva pe 5-6 ianuarie”, a declarat Nicuşor Dan la ieşirea din Tribunalul Bucureşti, citat de news.ro.

El a subliniat că primarul general are obligaţia legală de a verifica legalitatea activităţii de taximetrie din Bucureşti, iar Primăria Generală ar trebui să se uite, înainte de a modifica legea, la taximetriştii care “bântuie” şi care nu au autorizaţii de funcţionare în Bucureşti, dar totuşi practică taximetria.

“Primarul general, conform legii 38/2003 a taximetriei, are obligaţia de a asigura verificarea legalităţii în activitatea taximetriei din Bucureşti. Sunt convins că niciunul dintre dumneavoastră nu ştiţi ce este acel departament din Primărie care se ocupă, aşa cum spune legea taximetriei, ca în 5 zile de la orice sesizare să dea curs, să verifice nelegalităţi în activitatea de taximetrie din Bucureşti. Dacă primăria vrea cu adevărat să reglementeze această activitate, să se uite după taximetriştii pirat care bântuie, să se uite după taximetrişti care sunt autorizaţi să funcţioneze în alte localităţi decât în Bucureşti. De fapt, toate problemele din activitatea de taximetrie şi comportamentul uneori neprofesionsit al taximetriştilor vin uneori din această concurenţă neloială, care chiar primăria trebuie să o oprească. (...) Aceste aplicaţii mobile sunt cele care permit clientului să facă comparaţia între serviciile pe care le produc diferiţi taximetrişti şi diferite dispecerate”, a afirmat el.

Deputatul a mai spus că va propune simplificarea şi adaptarea tehnologiei taximetriei la vremurile noastre.

”După aceea este problema spinoasă, pentru care trebuie să existe o dezbatere, dacă trebuie să păstrăm limitarea numărului de licenţe sau dacă trebuie să liberalizăm. Aici încă nu am un punct de vedere”, a conchis Nicuşor Dan.

Proiectul de hotărâre potrivit căruia în Bucureşti îşi vor putea desfăşura activitatea de transport în regim taxi doar transportatorii autorizaţi care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, iar nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă între 4.500 şi 5.000 de lei, a fost adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în 19 decembrie 2017, cu 32 de voturi „pentru” şi 20 de voturi „împotrivă”, din partea consilierilor PNL şi USR, care s-au opus interzicerea sistemelor alternative de transport.

