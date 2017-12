Filmul dublei sinucideri din Iași. Anda Maleon s-a sinucis prima, la câteva ore, soțul și-a luat viața

Apar informaţii noi în cazul profesorului universitar din Iaşi, găsit mort în ziua de Crăciun, alături de soţia lui. Dacă iniţial anchetatorii au mers pe varianta unei crime, au anunţat că ar fi vorba despre o dublă sinucidere.

Director al Bibliotecii Central Universitare din Iaşi, Bogdan Petru Maleon, a fost găsit spânzurat în casă, în timp ce soţia lui zăcea fără suflare în aceeaşi cameră. Potrivit criminaliştilor pe trupurile celor doi nu au fost găsite urme de violenţă.

Bogdan Maleon şi soţia lui, Anda, erau cunoscuţi şi respectaţi în oraş. Bărbatul de 42 de ani era profesor la Facultatea de Istorie la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar din 2015 fusese numit director interimar al Bibliotecii Central Universitare din oraş. Anterior, el a fost director al Muzeului Universităţii Cuza.

Soţia lui, Anda Elena, manager de proiect pentru fonduri europene, avea 38 de ani. Iniţial, anchetatorii luau în calcul o crimă urmată de o sinucidere, însă după efectuarea autopsiei, au ajuns la o concluzie năucitoare: dublă sinucidere.

Carmina Pascal, prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi: "Avem indicii ca moartea celor 2 persoane a survenit ca urmare a asfixiei mecanice prin spânzurare. Ambele persoane s-au sinucis la interval de 2-3 ore între ele. În urma necropsiei la nici una dintre persoane nu au fost identificate urme de violenţă sau de autoapărare."

Potrivit unor surse din ancheta, prima care s-ar fi sinucis ar fi fost Anda Maleon, apoi soţul i-a descoperit trupul şi a recurs şi el la gestul extrem. Cei doi au fost găsiţi în mansarda casei de o rudă care îi aştepta la masa de Crăciun.

Diana Cimpoeșu, medic şef SMURD Iaşi: "S-a deplasat echipajul SMURD şi s-au găsit cei doi soţi în stare de stop cardio-respirator, dar cu semne de moarte instalată."

Vecinii şi colegii sunt şocaţi de vestea morţii celor doi.

Vecină: Am rămas foarte surprinsă, un copil foarte cuminte, crescuţi aici în cartier, foarte respectoşi, cuminţi.

Reporter: Părea o familie fericită?

Vecină: Da, cel puţin aşa părea. Era un cuplu frumos.

De altfel, nimic nu prevestea tragedia. În ultimele discuţii cu prietenii, Bogdan Maleon nu a lăsat să se vadă nimic din frământările sale.

Bogdan Abălași, prietenul celor doi: "Un om deosebit. Îl ştiu din 1990. Am fost colegi de bancă, am terminat amândoi istoria, am vorbit săptămâna trecută cu el la telefon. Era un om optimist"

Ionuț Nistor, director Muzeul Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi: "A fost un om echilibrat, un foarte bun profesionist. Avea funcţii de răspundere şi tot timpul a dovedit competență şi seriozitate. Vestea m-a luat prin surprindere."

Reprezentanţii "Universităţii Alexandru Ioan Cuza" sunt alături de rudele celor doi soţi.