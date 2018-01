Femeie de 50 de ani, găsită moartă în magazia din curte. Ce ar ascunde soţul victimei

Moarte suspectă într-o comună din judeţul Neamţ. Procurorii şi poliţiştii trebuie să lămurească în ce condiţii şi-a găsit sfârşitul o femeie de 50 de ani.

Aceasta a fost găsită fără suflare de către ginerele său, într-o magazie din curtea casei. Deşi scena tragediei arată că femeia s-ar fi spânzurat, nici anchetatorii, nici cei din familie nu exclud ca soţul ei să ştie mai multe decât spune.

Femeia avea un băiat şi o fată, iar aceştia au încercat să discute cu ea la telefon înainte de Revelion. L-au întrebat pe tatăl lor de ce mama nu răspundea. Atunci el le-a spus că nu o mai văzuse de pe 30 decembrie. Ginerele a venit să o caute şi a făcut descoperirea macabră. Imediat, au apărut şi suspiciunile legate de soţul victimei.

Ioan Amăriei - ginere femeii: "Instinctul mi-a zis să o caut eu şi ducându-mă prin curte am găsit-o. Anunţând poliţia, mi s-a părut suspect că a început să tremure şi să se piardă cu firea. Am vorbit cu el aproape o oră şi am văzut că ar avea motiv să se ferească de mine."

Chiar dacă indiciile arată că femeia şi-ar fi pus capăt zilelor, rudele spun că aceasta era frecvent agresata în familie.

Soţul femeii susţine în continuare că nu ştie nimic despre sfârşitul nevestei sale.

Poliţiştii au încadrat decesul ca moarte suspectă şi în funcţie de rezultatul necropsiei vor reveni la cel asupra căruia planează mai multe bănuieli.