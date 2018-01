Doi tineri, premiați de polițiștii din Constanța după ce au prins un tâlhar pe stradă

Doi tineri din Constanța au reuşit să prindă un individ care a tâlhărit o femeie în faţa unui bloc.

Suspectul, în vârstă de 33 de ani, a lovit-o şi a reuşit să-i fure poşeta. Auzind însă tipele victimei, cei doi tineri au fugit după atacator şi au pus mâna pe el. Apoi l-au imobilizat până la sosirea unui echipaj de Poliţie.

Cosmin şi Marian povestesc că au auzit ţipetele femeii, apoi l-au văzut pe individ că fuge cu o poşetă. Imediat, s-au luat după el.

Marian: "Am auzit o doamnă strigând după ajutor, am văzut pe cineva care alerga şi m-am luat după el. Mi-am dat seama că nu-l pot prinde singur şi mi-am strigat prietenii în ajutor şi aşa am reuşit şi l-am prins".

Cosmin: "Împreună cu încă 2 prieteni l-am imobilizat, ce-i drept nu a depus rezistenta, dar a încercat să mai scape o dată sau de două ori până când au ajuns echipajele de Poliţie".

Tinerii au sunat la 112 şi două echipaje de Poliţie au ajuns la faţa locului. Suspectul de 33 de ani a fost arestat preventiv. Şi pentru intervenţia lor curajoasă, cei doi tineri au fost premiaţi de poliţiştii din Constanța.

Comisar George Munteanu - şeful Poliţiei Municipiului Constanța: "Este foarte important că cetăţenii să dea dovadă de spirit civic şi să intervină, dar cu menţiunea să nu devină ei victime. De această dată nu a fost nevoie, iar totul s-a desfăşurat ca la carte"

Suspectul de 33 de ani este cercetat pentru tâlhărie şi riscă până la 12 ani de închisoare.