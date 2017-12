De ce au ales turiștii din SUA și China să facă Revelionul în România

Foarte mulţi turişti străini au venit anul acesta în România, ca să-şi petreacă Revelionul. Este o destinaţie ieftină, cu mâncare bună, spun politicoşi oamenii sosiţi din toată Europa, America şi, mai nou, Asia.

Din păcate, nu facem mai nimic să-i convingem să ne lase mai mulţi bani. La capitolul recreere, sumele cheltuite de turiştii străini în ţara noastră au scăzut cu 10 procente faţă de anul trecut.

În centrul Capitalei, la orele prânzului am găsit mai mulţi străini decât români. Toţi cu planuri bine puse la punct.

Turist: "Mergem în piaţa în care sunt ceva evenimente, spectacole. Am vrut să vedem Bucureștiul, e pentru prima dată, şi am auzit o mulţime de lucruri bune despre oraş şi am venit.”

Străinii sunt curioşi şi de staţiunile de pe Valea Prahovei sau de Poiana Braşov. Iar surprinzător e că din China avem o creştere de peste 4 mii de turişti faţă de anul trecut.

În primele nouă luni din an, numărul străinilor veniţi să ne viziteze a depăşit 2 milioane. Oficial, au cheltuit aici peste un miliard de euro.

Cei mai mulţi bani s-au dus pe cazare - peste 45%, după care cheltuielile în baruri şi restaurante - sunt şi ele în uşoară creştere. Şi cheltuielile pentru cumpărături - la fel, o uşoară majorare faţă de anul tecut. Cheltuielile pentru recreere în schimb au o scădere de 10 la sută de la un an la altul.

Semn că încă nu ştim ce să le oferim. De altfel, suma medie pe care un turist o lasă în România este de 470 de euro. Plus că cei mai mulţi vin pentru afaceri, poate şi din această cauză durata medie a unei vacanţe la noi este de doar două zile şi jumătate.

În Bulgaria, de exemplu, suma cheltuită de un turist este dublă, iar perioada de şedere urcă până la 5 zile, în medie.