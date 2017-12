Cioloș, despre Revoluția din '89: ”Comunismul și gustul dictaturii nu au murit în decembrie 1989”

Inquam

Fostul premier Dacian Cioloş a afirmat, într-un mesaj postat pe Facebook, că în decembrie 1989 comunismul şi gustul dictaturii nu au murit şi a arătat că democraţia şi libertăţile nu sunt câştigate pentru totdeauna.

El a afirmat că 22 decembrie 1989, când dictatorul Nicolae Ceauşescu a fugit cu un elicopter de pe sediul Comitetului Central, a fost "prima speranţă de democraţie şi libertate, prima speranţă că o viaţă mai bună poate exista pentru fiecare român".

"Prima speranţă, obţinută şi apărată cu sânge de oamenii ucişi în stradă, oameni care strigau "Jos Comunismul!". A fost primul gust de libertate pentru generaţia mea. O libertate redată. Mai târziu am învăţat că libertatea redată e doar o fundaţie, pe care se construieşte libertatea asumată", a spus Cioloş.

Dacian Cioloş este de părere că "democraţia şi libertăţile nu sunt câştigate pentru totdeauna".

"Omul îşi câştigă în fiecare zi dreptul de a avea un "mâine". Sunt cuvintele Regelui Mihai I, ultimul Rege al României, de care ne-am despărţit de puţine zile. La funeraliile lui, românii au strigat, din nou, "Jos Comunismul!", a declarat fostul premier.

Potrivit lui Cioloş, comunismul şi gustul dictaturii nu au murit în decembrie 1989.

"Au supravieţuit în toţi aceşti ani, hrănindu-se din comoditatea, indiferenţa şi tăcerea noastră. Vor continua sa existe atât timp cât vom sta cu fruntea plecată, acceptând să fim conduşi prin impostură şi minciună", a arătat Cioloş.

Fostul premier a spus că nu există mod mai onorabil de a cinsti sacrificiul celor care au murit în 1989 decât asumarea şi apărarea libertăţii şi democraţiei în fiecare zi, în fiecare ceas.

"Aceasta este esenţa naturii noastre interioare, este datoria fiecăreia şi fiecăruia dintre noi, a celor care am trăit în dictatură şi comunism, a celor care am sperat, am muncit şi muncim pentru o Românie mai bună, a celor care ne-am născut în democraţie şi libertate", mai scrie Cioloş în mesajul său dedicat Revoluţiei din decembrie 1989.

