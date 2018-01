Colegiul Medicilor: ”Asistăm la un asalt media asupra lumii medicale”

iStock

Conducerea Colegiului Medicilor spune că are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creată impresia că asistenţa medicală din România este în declin şi că profesioniştii lipsesc sau că nu îşi fac corect meseria".

Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România spun, într-un comunicat de presă transmis joi, că asistă zi de zi la un asalt media asupra lumii medicale, "presa întrecându-se în a furniza dovezi de neglijenţă, imprudenţă, incompetenţă ale medicilor din întreaga ţară".

"Suntem martori, aproape neputincioşi, la această denigrare constantă a activităţii noastre, fiind creată impresia că asistenţa medicală din România este în declin şi că profesioniştii lipsesc sau că nu îşi fac corect meseria. Cu toate că, zi de zi, calitatea actului medical a crescut şi rezultatele mai bune sunt de necontestat, percepţia publică asupra medicului s-a deteriorat în mod evident. Pe măsură ce drepturile pacienţilor cresc, în aceeaşi măsură libertatea de acţiune a medicului este restrânsă. Pacientul are dreptul de a-şi alege şi medicul şi opţiunea terapeutică. Pacientul are acces la ghidurile de bună practică, pacientul are Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, inclusiv accesul la justiţie pentru a-şi rezolva nemulţumirile", afirmă reprezentanţii Colegiului Medicilor, potrivit news.ro.

Ei mai spun că, deşi este subfinanţată şi subdotată, medicina este capabilă să asigure servicii unei populaţii de aproximativ 20.000.000, iar în fiecare an sunt prestate aproape 180 de milioane de servicii medicale de către cei peste 55.000 de medici, fiind vorba despre peste 3.200 de servicii pe medic.

"Corpurile profesionale din sănătate, fără excepţie, asistă, din nou, de câteva săptămâni la asalturi mediatice legate de fapte a căror evidenţă nu o neagă nimeni. Afirmaţiile, neprobate încă, ce constituie obiectul unei anchete penale, care au invadat spaţiul public, reprezintă însă obiectul îngrijorării noastre. Colegii noştri care îşi practică profesia cu corectitudine, cu cinste, cu abnegaţie, cu dragoste faţă de pacienţii lor constată astăzi, încă o dată, că avalanşa de informaţii din ultima perioadă nu face decât, pe langă a ostraciza înainte de vreme pe cel care este doar acuzat, să arunce o lumină falsă şi răuvoitoare asupra activităţii unui întreg corp profesional, influenţând în felul acesta opinia publică şi sădind o nejustificată neîncredere în activitatea majorităţii medicilor. Am încredere că justiţia îşi va face datoria. Să aşteptăm deciziile definitive ale instanţelor şi să acordăm profesioniştilor din sănătate respectul cuvenit”, a declarat Gheorghe Borcean, preşedintele Colegiului Medicilor din Romania.

