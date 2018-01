Ce soluții au românii care au rămas cu prea multă mâncare după sărbători

Pro TV

După atâta belşug pe mese de sărbători, românii aruncă la gunoi cantităţi însemnate de mâncare, pentru că au luat prea mult. Carnea şi dulciurile au fost cele mai cumpărate alimente, iar acum acestea umplu tomberoanele.

Bucătarii ne învaţă însă cum să evităm risipa. Deşi, cel mai bine ar fi să luăm din magazine doar cât consumăm, nu dublu sau triplu.

Suntem în perioada în care, în fiecare cartier, în spatele blocurilor, tomberoanele dau pe afară. Aşa cum se întâmplă de sărbători, oamenii au cumpărat mai multă mâncare decât aveau nevoie pentru mesele festive.

Angajat salubritate: „E pâine, uitaţi, fructe, pâine, pâine, mâncare, fructe. Uite câtă pâine, uite câtă risipă de pâine."

Deşi încă mai au multe preparate de la Revelion, soţii Riteș vor să meargă la cumpărături pentru Sfântul Ion. Mai ales că soţul poartă numele Sfântului.

„Carne, acum am scos-o din tava să o pun în farfurie, să o adun, nu ştiu ce o să fac, cred că o dau la câini. Cârnaţi - şi aşa ceva ne-a rămas, nu ştiu ce o să mai facem cu ei, chiar eu am spus că n-o să mai pot să mai mănânc aşa ceva."

Ianoș Riteș: „Eu sunt Ion și nevastă-mea zice să cumpărăm nişte carne măcinată să facem sărmăluţe în viţă de vie! Zic, „lasă-mă dragă, că m-am săturat”. Dar zice: „vin copiii, vin rudele la ziua ta”. Trebuie, că aşa suntem noi obişnuiţi."

În Piteşti, de pildă, firmele de salubritate au ridicat într-o singură zi cu 4 tone de deşeuri menajere mai mult decât de obicei.

Atena Tudor, şef serviciu producţie firmă de salubritate: „În această perioadă predomină resturile de mâncare, deşeuri din ambalaje, care provin din oamenii şi-au achiziţionat electrocasnice, de la cadourile primite. Este o creştere semnificativă în acest sens."

Fiecare român aruncă anual peste o sută de kilograme de mâncare.

Femeie: „Am luat două kilograme de pulpe de pui şi două de porc.”

Reporter: „Şi cât aţi mâncat?”

Femeie: „ Cam jumate! le-am pus la frigider şi o să le consum săptămâna asta, că nu le arunc."

Bucătarii ne învaţă, însă, cum să evităm risipă alimentară. Multe dintre mâncărurile rămase pot fi refolosite.

Chef Călin Negru: „Carnea ce ne rămâne după sărbători o putem utiliza în mai multe feluri: să o folosim în musaca, la care putem fierbe un cartof sau un morocov, carnea o tăiem bucăţele mici sau o putem încălzi la cuptor, o aşezăm cu un strat de cartofi."

Aproape toate alimentele gătite, cu mici excepţii precum salata de bouef, pot fi congelate, dacă respectăm o regulă foarte importantă:

Prof. dr. Petru Alexe, Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor Galaţi: „Odată decongelate, aceste alimente nu mai pot fi recongelate. Congelarea în sine necesita un tratament termic foarte bine condus, în aşa fel încât temperatura mediului de răcire să fie mult sub 18 grade. La decongelare se produc nişte modificări reologice. În general gospodinele congelează sarmale, ciorbe, tocănite."

Totuşi, specialiştii ne recomandă să nu lăsăm mâncarea în congelator mai mult de 2-3 luni.

