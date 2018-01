Carmen Dan, greșeală gramaticală gravă în declarația de interese din 2012

Inquam

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a făcut o greșeală gramaticală destul de gravă în declarația de interese din 2012, atunci când ocupa funcția de subprefect.

Actualul ministru de Interne a declarat, pe proprie răspundere, în 2012, că ocupă funcția de ”supprefect”, o funcție nouă, se pare. Pe atunci, Carmen Dan ocupa funcția de ”subprefect” al județului Teleorman.

Greșeala gravă făcută de Carmen Dan poate fi verificată pe site-ul Prefecturii Teleorman, acolo unde este publicată și declarația de interese a acesteia din 2012.

Ministrul de Interne nu este la prima greșeală gramaticală făcută în spațiul public. La începutul lunii noiembrie a anului trecut, Carmen Dan a confundat ”prenumele” cu ”pronumele”, în timp ce discuta cu jurnaliștii despre un incident în care a fost implicat un autocar al MAI.

„Vreți să vă dau eu acum nume şi pronume”, i-a întrebat ministrul pe jurnaliști, care a precizat mai apoi că nu-și va cere scuze pentru gafa făcută doar pentru că a pronunțat în mod eronat o literă.

Iar gafele ministrului nu se opresc aici. Tot în fața jurnaliștilor, Carmen Dan a greșit din nou zilele trecute, după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia bărbatul care agresat doi copii într-un lift din capitală ar fi polițist, lucru confirmat ulterior.

“Până acum am decât informaţiile pe care le cunoaşteţi şi dumneavoastră”, declara ministrul, deși formele corecte în acest caz sunt: ”până acum am doar informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră” sau “până acum nu am decât informaţiile pe care le cunoaşteţi şi dumneavoastră”.

