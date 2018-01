Filmul accidentului în care o fetiţă de 11 ani şi-a pierdut viaţa. Declaraţia martorilor

Întâmplare şocantă în judeţul Buzău, unde o fetiţă de 11 ani a murit în urma unui accident săvârşit, spun poliţiştii, chiar de unchiul ei, care a şi fugit de la locul tragediei.

Individul de 27 de ani, băut şi fără permis, susţin anchetatorii, a condus nebuneşte o limuzină şi a intrat într-o conductă de gaz. În urma impactului copila a fost azvârlită la câţiva metri de autoturism şi a murit pe loc, iar individul a fugit.

Revoltător este că, zeci de minute mai târziu, el a revenit şi s-a arătat extrem de curios să afle cine este vinovat. Poliţiştii l-au reţinut.

Accidentul s-a petrecut noaptea trecuta în jurul orei 02.00 şi a fost suprins de camerele de supraveghere ale unei staţii GPL.

Maşină condusă de individul de 27 de ani, care nu are permis de conducere, a intrat în plin în magistrala de gaz. Primul care a ajuns la faţa locului a fost angajatul staţiei. Însă nu a văzut trupul fetiţei, azvârlit la câţiva metri de maşină. Omul a sunat la 112 anunţând accidentul şi a menţionat doar ca şoferul este dispărut.

"Am văzut o maşină trecând în viteză foarte mare şi o bubuitură. Am ieşit afară şi am văzut gaze ieşind din conducta de gaze şi imediat am sunat la 112 şi după aia am fost acolo să văd dacă trăieşte cineva", a povestit un martor.

Medici, pompieri şi poliţişti au ajuns la faţa locului şi atunci au descoperit trupul fetiţei de 11 ani. Iniţial, anchetatorii au crezut că maşina a fost condusă de o femeie, pentru că autoturismul părea că este deţinut de o doamnă din Suceava.

Câteva minute mai târziu, poliţiştii au aflat că maşina îi aparţine unchiului fetei. Suprinzator este ca bărbatul de 27 de ani şi tatăl acestuia, adică bunicul fetiţei, erau chiar la locul accidentului, curioşi să afle ce s-a petrecut.

În final, poliţiştii l-au reţinut pe suspect şi l-au dus la audieri.

Când a fost testat a reieşit că era sub influenţa băuturilor alcoolice.

Tânărul de 27 de ani a fost reţinut şi este cercetat pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului.