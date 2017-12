ANIMAȚIE GRAFICĂ. Bărbat de 52 de ani, mort în urma unui incident sinistru

Incident şocant într-un supermarket din Craiova. Un bărbat de 52 de ani, venit din Germania acasă de sărbători, s-a oprit la cumpărături, dar a avut parte de o moarte sinistră.

Un container plin de calculatoare a căzut de la înălţime direct peste el, iar bărbatul s-a stins după câteva ore la spital.

Primele cercetări arată că tragedia a fost provocată de un angajat care nu ar fi manevrat corect un motostivuitor. Inspectorii ITM spun că zona ar fi trebuit securizată.

Cei doi soţi îşi vizitaseră nişte rude la Caracal şi se întorceau acasă, la Motru. Au decis că, înainte de drum, să meargă într-un hypermarket pentru cumpărături. Bărbatul a rămas la raionul de electronice. Pe acel culoar un angajat manevra un motostivuitor cu care încerca să ia de pe raft un container plin cu televizoare.

Se pare că a lovit din greşeală un alt ambalaj, iar containerul care urma să fie luat cu utilajul a căzut de la o înălţime de 5 metri, drept peste client.

Soţia victimei spune că zona nu era securizată, iar oamenii neştiutori aveau acces într-un loc periculos.

Corina Ciobanu, soţia bărbatului: "A rămas să se uite la televizoare, la căşti, că voia nişte căşti, doar mai fusese şi alaltăieri în magazin şi m-am dus să mă uit de paste. L-am sunat şi nu răspundea să văd câte să iau. A picat pe el, am auzit strigând şi am fugit repede că am văzut că nu răspunde, şi am fugit şi el era jos, îl omorâse paletul ăla ce a căzut pe el".

Angajaţii magazinului au sunat imediat la 112. Bărbatul a fost transportat la spital, însă loviturile din zona capului erau severe. S-a stins după câteva ore, la terapie intensivă. Între timp, au început anchetele.

MUGUREL TATARU, Inspector ITM DOLJ: "Teoretic, angajatul trebuia să blocheze căile de acces unde lucra cu motostivuitorul şi să nu permită intrarea cumpărătorilor în acea zonă unde lucra, urmează să vedem dacă a respectat sau nu aceste reguli".

Miheala Gîrd, purtător de cuvânt IPJ Dolj: "Din primele cercetări s-a stabilit ca un angajat al supermarketului a manevrat greşit un motostivuitor şi un container cu marfa a căzut peste un client".

Răul şi Corina erau căsătoriţi de anul trecut. Povestea lor de iubire a început însă în tinereţe. S-au reîntâlnit după 32 de ani şi au hotărât să rămână împreună. Bărbatul muncea în Germania, dar venea acasă ori de câte ori putea. Acum se întorsese ca să îşi petreacă sărbătorile împreună scu soţia.

Corina Ciobanu - soţia bărbatului: "Cum să intri într-un magazin şi să mori, gândiţi-vă cum sunt, sunt distrusă, sunt terminată, mi-a luat viaţa , mi-a luat soarele, dragostea mea, că a făcut 2000 de km, nu a venit cu maşina ca să nu se întâmple ceva, că zicea că poate e iarnă grea, a venit cu autocarul să vină lângă mine acasă."

Într-un comunicat, reprezentanţii companiei Selgros România au precizat că au pus la dispoziţia autorităţilor toate datele necesare şi că aşteaptă că anchetatorii să transmită concluziile cercetărilor. Totodată, compania a mai precizat că va ajuta familia victimei cu tot ce se va putea.

În acest moment, au fost deschise anchete atât de poliţie, cât şi de Inspectoratul de muncă, dar şi compania face propriile verificări. Până acum, poliţiştii au deschis un dosar penal cu acuzaţia de ucidere din culpă. Atunci când vor fi stabiliţi vinovaţii, ei riscă între 2 şi 7 ani de închisoare.

Trupul bărbatului ucis a fost ridicat de la morgă de familie. Va fi dus acasă, în judeţul Gorj, pentru înmormântare. Avea un politraumatism sever la cap şi nu a mai putut fi salvat. S-a stins la câteva ore după incident, la terapie intensivă.