Aglomeraţie pe ambele sensuri ale DN1. Cel mai repede s-a mers cu trenul

După petrecerile de Revelion care au durat 3 zile şi 3 nopţi, unii dintre noi îşi încheie marţi vacanţă. Şosele ţării sunt aglomerate şi la această oră cu cei care se întorc acasă de la părinţi, cabane la munte sau vizite la prieteni.

Ca să evite nebunia de pe drumuri, o parte dintre turişti şi au prelungit sejururile aşa că cel puţin pe DN1 pe Valea Prahovei a fost aglomerat inclusiv pe sensul spre Braşov.

Cu totul neobişnuit, marţi la prânz, pe DN 1, cel mai aglomerat era sensul de mers spre Braşov, de parcă abia atunci începea vacanţa la munte. Turiştii încercau din răsputeri să profite de ultimele ore de vacanţă pe pârtii însă s-au trezit degeaba devreme.

"Am mers cu 5-7 kilometri pe oră. Cred că ajung diseară la 10-11", spune un şofer. "Nu înţeleg de ce este nebunia asta spre munte. Mă aşteptam să fie invers."

La intrarea în Sinaia spre Buşteni şi Predeal s-au format cozi de maşini pe kilometri întregi. Şoferii au stat ore în şir la volan. După prânz, şoseaua s-a aglomerat şi pe celelalt sens cu cei care mâine chiar trebuie să meargă la serviciu.

"De la Nistoresti până la Sinaia am făcut 2 ore, nu este posibil aşa ceva", spune un şofer. Alţii s-au bucurat totuşi că drumul a fost frumos

Poliţiştii au ieşit în număr mare pe străzi. Pentru a fluidiza traficul, poliţiştii i-au diriajat pe şoferi pe rutele alternative, pe DN1A spre Săcele şi pe DN71 Cota 1000 spre Târgovişte."

Singurii relaxaţi au fost cei care au ales să meargă la munte cu trenul. Cum sunt aceşti doi tineri au învăţat din experienţa anilor trecut şi n-au mai venit pe Valea Prahovei cu maşina. Şi-au rezervat din timp bilet aşa că vacanţa lor nu se termină cu nervi.

"Iarna trecută am stat în trafic o grămadă. nervi întinşi la maximum. Acum am venit cu trenul, suntem relaxaţi", spune un turist. „E mult mai bine cu trenul, facem o oră şi jumătate până în bucureşti. Am scăpat de ce vedeţi în trafic."

În majoritatea hotelurilor din Poiana Braşov, sejururile se încheie abia mâine la prânz. Clienţii sunt dintre cei cu venituri mult peste medie care îşi permit să-şi prelungească vacanţă oricât doresc.