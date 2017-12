Acad. Ionel Valentin Vlad va fi înmormântat la Belu. Mesajul Academiei Române

Agerpres

Preşedintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, va fi înmormântat joi, 28 decembrie, pe Aleea Academicienilor din Cimitirul Belu.

Miercuri, 27 decembrie, sicriul cu trupul neînsufleţit al acad. Ionel Valentin Vlad va fi depus la sediul prestigiosului for.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Academiei Române, transmis duminică AGERPRES, preşedinte al Academiei Române din 2014, Ionel Valentin Vlad a decedat duminică, după o grea suferinţă, "purtată cu demnitate şi discreţie".

Secretarul general al Academiei, Victor Voicu, afirmă că moartea preşedintelui prestigiosului for, Ionel Valentin Vlad, căruia îi va păstra o amintire neştearsă, va marca evoluţia instituţiei şi a activităţii acesteia.

"Constatăm din păcate un eveniment extrem de neplăcut pentru Academia Română. (...) Ne exprimăm profundul regret eu şi toţi colegii. Este un eveniment care marchează Academia Română, marchează evoluţia noastră, evenimentele pe care le proiectăm. Ne exprimăm regretul nostru profund şi condoleanţe familiei, asigurând-o de toată compasiunea noastră. Îi păstrăm o vie şi neştearsă amintire. Dumnezeu să-l odihnească", a declarat, duminică pentru AGERPRES, Victor Voicu.

El a menţionat că a avut "un dialog pozitiv în ansamblu" cu regretatul preşedinte al Academiei Române.

"Am avut un dialog pozitiv în ansamblu. Sigur că au fost şi momente când trebuia să analizăm şi probleme destul de delicate ale evoluţiei Academiei Române, dar în lumea ştiinţifică există contradicţii, dar nu antagonisme. A fost o relaţie bună, de colaborare, constructivă şi armonioasă. Am rezolvat adecvat chiar şi cele mai critice probleme ale Academiei", a mai spus acad. Victor Voicu.

Născut pe 22 septembrie 1943, Ionel Valentin Vlad, a urmat cursurile Liceului "I.L. Caragiale" din Bucureşti, apoi pe cele ale Facultăţii de Fizică din Universitatea Bucureşti.

De profesie inginer electronist, Ionel Valentin Vlad s-a specializat în domeniul laserelor şi holografiei, aprofundând acest domeniu la Universitatea Paris VI. Şi-a susţinut teza de doctorat "Metode de prelucrare a informaţiei în holografia convenţională şi în timp real" sub coordonarea celebrului profesor Gheorghe Cartianu şi a obţinut titlul de doctor inginer.

A fost, vreme de peste 50 de ani, cercetător la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor de la Măgurele, unde a înfiinţat şi condus Laboratorul de Holografie din cadrul Secţiei Lasere.

Vicepreşedinte al Academiei Române în perioada 2010-2014, a fost ales preşedinte al acestui for în Adunarea Generală din 3 aprilie 2014.

"Ca preşedinte al Academiei Române, timp de 3 ani şi 8 luni, şi-a dorit ca Academia Română, cel mai înalt for cultural şi ştiinţific al României, să rămână întotdeauna un bun sfătuitor şi să aducă speranţă oamenilor. Membrii Academiei Române sunt profund îndureraţi! Dumnezeul să-l primească în lumină şi să-l odihnească în pace!", se mai arată în comunicatul Biroului de presă al Academiei Române.

Între anii 1968-1980, a fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Politehnic din Bucureşti, iar din anul 1990, profesor la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti. Concomitent a fost şef adjunct al secţiei laseri din cadrul Institutului Central de Fizică (1977-1989), şef al laboratorului de holografie şi optică neliniară la Institutul de Fizică Atomică (din 1990). A fost cercetător ştiinţific principal I, la Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei.

A fost autorul, singur sau împreună cu alţii, al unor realizări remarcabile: punerea în funcţiune a primului laser cu mediu activ solid din România (1968), realizarea primelor holograme profesionale din ţară (1970), a sistemelor de prelucrare digitală a imaginilor date de instrumente optice (1982-1987).

A conferenţiat în Elveţia, Germania şi Japonia, Mexic, Rusia şi a scris peste 60 de lucrări, între care ''Introducere în holografie'' (1973), ''Prelucrarea optică a informaţiei'' (1976).

Ionel Valentin Vlad a fost redactor-şef adjunct al revistei ''Romanian Reports in Physics'', membru al Societăţii române de fizică, Societăţii germane de fizică şi Societăţii europene de fizică. Din 1991, a fost membru corespondent al Academiei Române, iar din 2009, membru titular. La 8 aprilie 2014, a fost ales preşedinte al Academiei Române.

A fost distins cu Premiul "T.Vuia" al Academiei Române (1978); ales ''Felow of the Optical Society of America" (1978); ales ''Fellow of The Institute of Physics'', Londra (1999); ales Membru Senior Asociat al Centrului Internaţional de Fizică Teoretică, Trieste (2003); ales Membru în ''Academia Europaea'', la a 17-a Conferinţă Anuală (Anul Einstein) de la Berlin-Potsdam (2005); distins cu Premiul ''Galileo Galilei'' de Comisia Internaţională de Optică, parte a Uniunii Internaţionale de Fizică Pură şi Aplicată, la Congresul al 20-lea (2005); ales ''Fellow of The International Society for Optical Engineering'' (S.U.A., 2007).

În 2008, a fost decorat cu Ordinul Naţional ''Serviciul Credincios'' în grad de Cavaler

