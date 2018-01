A cusut pe o pânză de 100 de ani, literă cu literă, cele 98 de strofe din Luceafărul

Performanţă inedită a unei femei de 72 de ani din Cugir, judeţul Alba. A cusut pe o pânză veche de 100 de ani, care măsoară peste 7 metri, literă cu literă, cele 98 de strofe ale Luceafărului lui Eminescu.

A avut nevoie de trei ani de zile ca lucrarea să fie gata, iar acum cei care o văd rămân uimiţi. Femeia a imprimat poemul pentru că iubeşte poeziile marelui scriitor şi vrea să lase creaţia moştenire nepoatei sale.

Tanti Maria a început să coasă versurile Luceafărului în 2014. A lucrat zi şi noapte ca să imprime strofele poemului cu aţă roşie şi a făcut şi calcule matematice pentru fiecare literă în parte.

Maria Todor: "A fost odată ca în poveşti. A fost ca niciodată. Din rude mari împărăteşti. O preafrumoasă fată."

Tot pe aceeaşi pânză, a cusut şi Hora Unirii, Mioriţa sau a ilustrat tot cu ajutorul acului şi a aței "Coloana infinitului" şi "Cuminţenia pământului".

Maria Todor: "Am avut panza şi mă gândeam să imprim ceva pe ea că e veche, e foarte veche, e din 1922 ţesută şi din cânepă naturală. Am imprimat ce mi-a fost mie drag poeziile Luceafărul de Mihai Eminescu, Hora Unirii pentru că unirea s-a făcut la noi, la Alba Iulia, Mioriţa că e balada veche. Până am făcut două strofe a durat cam două luni de zile."

Femeia mărturiseşte că a avut nevoie de multă răbdare ca să ”scrie" cu aţă şi acul literă cu literă strofele din "Luceafărul" lui Eminescu.

Maria Todor: "Cărţile se mai rup se mai degradează, panza asta va rămâne mulţi, mulţi ani şi se păstrează mult şi bine, să o vadă.”

Reporter: Cât de greu a fost să coaseţi literă cu literă cele 98 de strofe?

Maria Todor: A fost pentru că eu nu le-am luat de niciunde, eu le-am creat. Milimetric a trebuit să le calculez. Sunt vreo 24 de împunsături la câte o literă. A durat şi jumătate de oră să fac o literă."

Vecinele au rămas uimite când au văzut creaţia femeii care a calculat matematic fiecare literă în parte.

Vecină:” Performanta doamnei mă uimeşte să ştiţi. Nu oricine poate să coasă aşa ceva."

Vecină: "Fără cuvinte am rămas. Ştiu câtă muncă s-a depus. De câte ori trebuie să împungi cu acul aici ca să iasă. I-am zis să se înscrie la Cartea Recordurilor."

Vecină: ”Am fost foarte impresionată de ceea ce a realizat, mai rar poate cineva să facă ce a făcut vecina noastră. Mi-a arătat cum a cusut pe pânza veche de sute de ani poezia Luceafărul. Nu cred că mai există cineva care să aibă atâta dăruire şi răbdare să scrie cu acul şi aţa ce a scris vecina noastră."

Acum vrea să imprime tot cu acul şi aţa pe pânză lucrări dedicate centenarului Marii Uniri.