19 persoane au ajuns de la petrecerea de Revelion la spital, din cauza alimentelor consumate la o pensiune din Alba Iulia

19 persoane care au sărbătorit Revelionul la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital, după ce au consumat bucatele pregătite pentru masa festivă.

Incidentul a avut loc la Pensiunea Select din Alba Iulia, la care au petrecut trecerea dintre ani aproximativ 250 de persoane, informează Alba24.ro.

Ca urmare a incidentului, echipajele de la Direcția de Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecția Consumatorului și Direcția Sanitar-Veterinară au început anchete. Astfel, au fost recoltate probe din alimente și s-au efectuat teste de sanitație de pe utilajele de lucru din bucătăria pensiunii și de pe mâinile personalului, iar rezultatele vor fi disponibile în următoarele trei zile.

„Revelionul 2018. Dezamăgire. Muzica îți sparge timpanele, meniu de 50 lei maxim, în coșul cu fructe de pe masă sunt 3 clementine, 3 banane și 4 mere, în ideea in care la masă ne-am înghesuit 12 persoane, dar am mâncat pe rând să nu ne dăm coate.Totul jalnic. Să ne astâmpărăm pofta de dulce am mâncat zahar la plic, cafeaua groaznică. Ce mai, totul de 2 lei. Și că să încheiem apoteotic, până acum au plecat 7 salvări cu persoane cărora le este rău, de la pește, probabil. Să sperăm că noi scăpam. În final, cel puțin 30 de persoane au ajuns la spital. Trist. Noi și poate alții au mai mestecat pestele cu pricina încă o dată. Azi ne dregem cu ceai. Ce să facem... Rușine organizatorilor. V-ați bătut joc de atâția oameni”, a scris o femeie, pe Facebook.

