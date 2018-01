Horoscop 13 ianuarie 2018. Zodia care își va consolida relația

Poate avem vreo revelaţie şi aflăm ce trebuie făcut într-o anume situaţie, ce decizie să luăm, ca să ni se-ntâmple lucrurile la care visam de multă vreme să ni se întâmple.

Vibraţia zilei este 4 şi e bine să ţinem cont de familie, atunci când facem schimbări bruşte.

Şi acum să vedem ce se întâmplă în fiecare zodie.

CAPRICORN: O să treceţi în revistă câţiva prieteni, ajungeţi şi pe la mondenităţi şi s-aveţi parte de o zi plină şi de o noapte la fel. Se poate s-aveţi un eveniment în familie şi să se-adune lume multă, să vă bucuraţi de veştile bune pe care le veţi afla, să luaţi şi nişte decizii importante.

VĂRSĂTOR: Evenimentele se ţin lanţ, o să vă facă plăcere să ieşiţi la socializare şi să vă faceţi atât prieteni cât şi relaţii. Poate faceţi cunoştinţă cu cineva care va fi foarte aproape de sufletul vostru şi să daţi curs unei relaţii care o să umple un gol, o să vă-mplineasca, o să fiţi un cuplu sudat.

PEŞTI: E o ceremonie la care se insistă să ajungeţi şi poate legaţi o prietenie care-o să vă fie de folos şi în afaceri. Aţi putea porni spre o destinaţie de vacanţă şi să vă retrageţi spre o zonă turistică în care să practicaţi un sport, sau să vă odihniţi, să mai faceţi o plimbare, să vă aerisiţi.

BERBEC: O să vă-ntoarceţi buzunarele pe dos că s-aveţi cu ce ieşi în oraş sau să ajungeţi pe o pârtie de schi, să vă daţi cu placa, cu sania dacă e zăpadă pe-acolo. Poate vă duceţi la o nuntă, la un botez, nişte oameni v-aşteaptă să fiţi şi voi de fatza când când li se-ntâmplă ceva deosebit şi sunt fericiţi.

TAUR: Va caută cineva care vrea să reînnodaţi o relaţie sentimentală şi dacă mai există iubire o să mergeţi mai departe. O să vă drămuiţi în aşa fel banii, încât să v-ajungă şi pentru cheltuielile casei şi pentru o ieşire cu ai voştri, să le luaţi un cadou şi unor sărbătoriţi la care vă duceţi în vizită.

GEMENI: Sfera afectivă e nuanţata frumos şi la voi şi poate vă-ndragostiti sau relaţia va deveni şi mai pasională. Se pare c-o să cheltuiţi mai mult decât v-aţi propus, dar n-o să prea rezistaţi tentaţiilor, o să vreţi să faceți mişcare, să ajungeţi şi la o pârtie de schi, n-o să vă refuzaţi nimic.

RAC: O să vă simţim atraşi de cineva nou sosit în anturajul de prieteni şi o să puteţi începe o relaţie care să se deruleze într-un ritm mai lent. O să luaţi parte la un moment festiv, se logodesc nişte prieteni, rude, se mută în casă nouă, îşi botează copilul şi nu se poate să lipsiţi.

LEU: Se poate să faceţi o trataţie în cinstea cuiva dintre prieteni, poate-i pregătiţi o surpriză şi o să fie o bucurie reciprocă. I-aţi putea chema pe nişte prieteni pe la voi şi să povestiţi ce-aţi mai făcut la un grătar sau doar la cafea, dar puteţi face şi mişcare împreună, pe undeva, la munte sau la o sală de sport.

FECIOARĂ: O să ieşiţi la distracţie pe undeva, poate e ziua cuiva de naştere, şi o să revedeţi nişte prieteni cu care aveţi multe în comun. O zi reuşită şi cu puţină treabă, şi cu plimbări, o să găsiţi doza potrivită între preocupări casnice şi întâlniri cu prietenii ca să vă detensionaţi, să vă destindeţi.

BALANŢĂ: Poate faceţi un consiliu de familie să vedeţi dacă şi ai voştri sunt de acord să vă luaţi o casă, ori poate doar o maşină v-ar trebui. Se poate să fiţi gazde primitoare, dacă aţi pregătit ceva bunătăţi pe care vreţi să le împărţiţi cu cei dragi, c-aşa v-aţi obişnuit - întotdeauna aveţi multe de oferit.

SCORPION: Relaţia cu partenerul de viaţă o să capete nişte accente mai ascuţite dacă o să creaţi discuţii te miri ce cu omul drag, tensiunea o să crească. Vă puteţi mobiliza cu uşurinţă să plecaţi pe undeva şi să rămâneţi peste noapte, la un hotel, o cabană, să schimbaţi aerul, peisajul şi să vă-ntoarceţi chiar şi luni dimineaţa.

SĂGETĂTOR: Vă caută cineva care nu vrea să vă piardă şi-o să faceţi echipa, o să puneţi toate resursele sufleteşti la bătaie. O să ieşiţi la distracţie pe undeva şi poate scăpaţi şi de kilogramele în plus dacă mai faceţi o plimbare, mergeţi pe jos sau cu patinele, să puneţi sângele, musculatura în mişcare.