Un moldovean a transformat "Luceafărul" lui Eminescu în animaţie 3D

Ion Cebotari, un tânăr din Moldova stabilit în Canada, a realizat o animaţie 3D pe baza versurilor lui Mihai Eminescu.

Potrivit Ziarul de Gardă, Cebotari a emigrat împreună cu toată familia în 2016 în Canada, unde studiază Animaţia şi arta scenică la Universitatea Laval din Quebec. În afara cursurilor, lucrează la un supermarket, ca să facă un ban în plus.

În urmă cu câteva luni, a început să lucreze la un proiect special, – să transforme poezia „Luceafărul” într-un film 3D. „Mereu mi-a plăcut poezia românească şi de aceea, în urmă cu jumătate de an, am început să lucrez cu această poezie. La acest proiect am lucrat timp de trei luni. Trei luni în care, practic, nu am închis un ochi. Am făcut tot posibilul să redau exact esenţa fiecărui vers. Am acumulat o experienţă enormă şi am pus în practică tot ce am studiat la universitate”, a declarat Ion Cebotari pentru Ziarul de Gardă.

„Lucram noaptea ca un nebun. Practic, m-am molipsit de această idee, care ştergea parcă din oboseală şi mă făcea să continui”, spune tânărul, care de profesie este regizor şi scenarist. Cu toate acestea, Ion recunoaşte că nu s-ar fi descurcat să facă totul de unul singur. „De aceea, am procurat personajele de pe un site special, iar sunetul de la Teatrul Radiofonic. Restul am făcut doar eu."

