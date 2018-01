Ultimul mesaj transmis de Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries

Getty

Solista formaţiei irlandeze de muzică rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la vârsta de 46 de ani, a confirmat purtătorul de cuvânt al formației.

La 20 decembrie, O'Riordan a scris pe contul de Twitter al formaţiei că se simte bine.

''Am susţinut în weekend o mic concert din ultimele luni, am cântat câteva piese la petrecerea anuală de sărbători a Billboard din New York'', a notat ea. ''M-am simţit foarte bine! Crăciun fericit tuturor fanilor noştri!'', a încheiat artista.

În februarie 2016 O'Riordan a declarat că va folosi ''muzica, dansul şi concertele pentru a-şi îmbunătăţi starea de sănătate mintală'', după ce a scăpat de o condamnare penală în urma unui atac desfăşurat pe un aeroport. Ea a fost obligată să plătească 6.000 de euro unei organizaţii caritabile după ce a atacat mai mulţi poliţişti în timpul unui incident. Artista a recunoscut că a atacat oamenii legii după ce a fost dată jos dintr-un avion în noiembrie 2014. Conform documentelor medicale utilizate la proces, la momentul atacului ea suferea de manie, afecţiuni mintale şi tulburări de judecată şi nu îşi amintea evenimentul.

Conform unui mesaj publicat în 2016 de formaţia americană D.A.R.K. cu care O'Riordan colabora, aceasta ''suferise o leziune acută la nivelul spatelui'', iar în urma unei analize RMN a fost diagnosticată cu ''deteriorarea unui disc (al coloanei vertebrale) care îi cauzează dureri foarte mari''.

O'Riordan a lăsat în urmă un fiu, Taylor (1997), şi două fiice, Molly (2001) şi Dakota (2005).

bye bye Gio. We're off to Ireland ???? pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) January 4, 2018

