Taylor Swift, gest surprinzător pentru o fană însărcinată care trăia pe străzi: i-a cumpărat o casă

Twitter

Cântăreața americană de muzică pop Taylor Swift i-a cumpărat o casă unei fane care este însărcinată, după ce a descoperit că ea trăit pe străzi în cele opt luni de sarcină.

Fana, identificată de presă drept Stephanie, a aflat vestea după ce a fost chemată în culise, la finalul unui concert susținut de Swift în Manchester. Potrivit The Independent, cântăreața a preferat să nu „se laude” cu gestul său caritabil, anunțul fiind făcut în schimb de fana sa.

„Ce nu știu mulți dintre voi este că în cele opt luni de sarcină am trăit pe străzi. Pe scurt, am fost evacuată din apartamentul în care trăiam, din motive de securitate, astfel că am pierdut totul”, a scris Stephanie pe aplicația The Swift Life.

În aceeași perioadă, partenerul acesteia a rămas fără slujbă.

„Mama mea i-a spus lui Taylor (n.r – despre situația mea) și a rugat-o doar să mă facă să mă simt specială la concertul ei la care urma să iau parte, la Manchester. La finalul concertului, Taylor ne-a chemat în culise, unde mi-a spus: „Stephanie, ești în viața mea de multă vreme și nu mi-ai cerut niciodată nimic. Ai fi putut să îmi scrii și te-aș fi ajutat, dar nu ai făcut-o. Mama ta mi-a spus...”, a mai relatat fana.

Când Taylor Swift i-a spus lui Stephanie că vrea să îi dea banii pe biletul la concert, de fapt a ajutat-o să își ia o casă și produse pentru viitorul copil.

„Mi-a spus: „Vreau să te poți bucura de fetița ta, să nu trebuiască să își faci griji din cauza acestor lipsuri”, a mai povestit Stephanie, precizând că nu i-a venit să creadă ce se întâmplă. „În noaptea aceea, mi-a întins o mână de ajutor și m-a ridicat de la pământ, așa cum a făcut-o în ultimii 12 ani”.

Nu este primul gest caritabil făcut de cântăreața americană. Ea este cunoscută pentru că le trimite cadouri de sărbători fanilor. Pe unii, chiar, i-a ajutat să își plătească împrumuturile de studii, chiar și tratamentele medicale.

Taylor is an actual angel wow pic.twitter.com/AjnkR1C1Mb — gracie (@tswiftpower) December 22, 2017

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer