Obama, glume pe seama talentului său la dans, la noul show al lui Letterman

Barack Obama dă sfaturi de dans şi face glume pe seama propriilor mişcări pe ring în noul talk-show moderat de David Letterman.

Confesiunea apare în trailerul emisiunii cu care Letterman revine în domeniul care l-a consacrat. Obama este primul invitat al talk-showului "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman", difuzat de Netflix. Emisiunea va avea câte un episod pe lună.

Obama: "Eu am mişcări de tătic. Cheia acestui stil este, cred eu, disciplina. Cred că toată lumea de aici ştie taţi care abandonează disciplina şi încep să încerce figuri care nu le ies, fac mişcări de karate şi alte mişcări de genul."

Letterman: "Pe bune, mişcări de karate"

Obama: "Aşa faci şi tu?"