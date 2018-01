Globurile de Aur 2018. Bătălia se dă între The Shape of Water şi The Post

La Hollywood se fac ultimele pregătiri pentru Globurile de Aur, unele dintre cele mai importante trofee din domeniul filmului şi televiziunii.

Anul acesta, bătălia se dă între "The Shape of Water" şi "The Post", iar lista câştigătorilor va fi un indiciu despre ce se va întâmpla la Oscaruri.

Ceremonia va începe la ora 3.00, ora României, iar parada staturilor pe covorul roşu va începe cu două ore mai devreme şi va putea fi văzută în direct pe Facebook.

"The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro şi câştigător al marelui premiu la Veneţia, conduce la categoria film cu şapte nominalizări, printre care cea mai bună dramă.

Alison Brower, jurnalist Hollywood Reporter: "E un film original şi frapant din punct de vedere vizual şi joacă în el Sally Hawkins, o actriţă foarte agreată."

Neobişnuita poveste de dragoste se confruntă cu "Call me by your name", "Dunkirk" şi "The Post"

Nominalizarea thriller-ului cu temă rasială "Get Out" la categoria cea mai bună comedie/musical a stârnit controverse, dar pelicula a avut succes în cinematografe. Va rivaliza la Globul de Aur cu "The Disaster Artist", şi "The Greatest Showman" .

La capitolul televiziune, serialul "Marile minciuni nevinovate" are şase nominalizări.

Alison Brower, jurnalist Hollywood Reporter: ”Pe lângă faptul că e un serial bun, se potriveşte cu dezbaterea actuală de la Hollywood.”

Acuzaţiile de hărţuire sexuală din lumea divertismentului vor fi cu siguranţă pomenite în timpul spectacolului. Câteva actriţe au anunţat că se vor îmbrăca în negru, pentru a susţine mişcarea #metoo.

Seth Myers, care va fi gazda premiilor, are reputaţia că nu ocoleşte subiectele fierbinţi.