Festivalurile anului 2017 în România. Armin van Buuren și Alain Delon s-au îndrăgostit de țara noastră

2017 a fost fără doar şi poate cel mai profitabil an pentru organizatorii de festivaluri din România.

Cu încasări de zeci de milioane de euro, Untold, Electric Castle, Festivalul George Enescu, TIFF sau Festivalul de Teatru de la Sibiu ne-au aşezat pe harta celor mai importante evenimente ale Europei.

Untold a strâns în 2017 peste 300.000 de oameni la Cluj, în cele 4 zile de festival, un record absolut pentru evenimentele de acest gen din România. Pe lista artiştilor invitaţi s-au numărat cei mai buni DJ ai lumii. Dar, ca în fiecare an, cel mai aşteptat concert a fost cel al lui Armin van Buuren. Acesta s-a îndrăgostit de Untold şi a promovat România în apariţiile sale publice.

Armin van Buuren: ”Când am venit prima dată, m-au plătit să pun muzică până la ora 5 şi am pus până la 6. A doua oară, am rămas până la 7. Şi, datorită vouă, anul acesta am rămas până la 8.”

Şi Electric Castle s-a bucurat de mare succes cu cea mai mare ediţie de până acum. Peste 170.000 de oameni s-au aflat printre spectatori în cele 5 zile. Spre deosebire de ultimii doi ani, când festivalul a devenit cunoscut pentru ploaie şi noroi, acum tinerii s-au bucurat de soare la Bonţida. Pe scenă au urcat DeadMaus, Moderat sau Franz Ferdinand.

Clujul conduce în clasamentul oraşelor care atrag cei mai mulţi turişti şi datorită Festivalului Internaţional de Film Transilvania. Anul acesta s-au vândut peste 90 de mii de bilete.

Tudor Giurgiu: ”Nu-mi vinesa cred, e primul an când avem cu 26% bilete vândute mai multe faţă de anul trecut.”

Invitatul special al TIFF a fost actorul simbol Alain Delon.

Alain Delon: "În Franţa, nu mai vezi aşa ceva, şi poate nicăieri în altă parte. A fost o piaţă ticsită de oameni, peste 3500 de oameni pentru... Mă rog, nu sunt preşedintele Republicii, nu sunt generalul De Gaulle.

A fost impresionant şi mi-a încălzit sufletul, mi-a făcut cu adevărat mare plăcere, mai ales că nu s-a întâmplat la mine acasă. Există o zicală cum că nimeni nu e profet în ţara lui. Eu unul sunt mult mai iubit în lumea largă decât în Franţa.”

Sibiul, în schimb, rămâne capitala teatrului. Festivalul Internaţional considerat al 3-lea ca importanţă din Europa a adunat anul acesta 3500 de artişti internaţionali şi a avut un buget record, de aproape 12 milioane de euro.

Iar Bucureştiul a fost în centrul atenţiei în luna septembrie, cu Festivalul George Enescu, la care au luat parte 125.000 de spectatori, fiind singurul festival din România care, în deschidere, avea 98% dintre bilete vândute.

Bugetul alocat din bani publici trece de 7 milioane de euro. Următoare ediţie va avea loc în 2019. Iar autorităţile promit că până atunci vor renova Sala Palatului.