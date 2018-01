Eurovision 2018: Care sunt piesele care „se luptă” pentru un loc în finală

eurovision

Organizatorii concursului Eurovision 2018 au dat publicității numele artiștilor care s-au calificat în semifinală.

Publicul este invitat să asculte piersele artiștilor care s-au calificat în semifinalele concursului Eurovision 2018. Primele 15 melodii alese de public îi vor trimite pe interpreții acestora direct în finală.

Simpatizanții concursului Eurovision sunt așteptați să-și susțină favoriții pentru ca aceștia să aibă șansa de-a ajunge în finală.

Printre semifinaliști se remarcă nume precum: Feli, trupa Jukebox, Tavi Conda sau Alexandra Ungureanu.

Lista completă a semifinaliștilor

A LOVE WORTH FALLING FOR - Lina

ALL THE LOVE AWAY - Erminio Sinni & Titziana Camelin

ALL WE NEED - SAVE

AUZI CUM BATE - Jukebox feat Bella Santiago

BREAKING UP - Alessandro Dănescu

BUNĂ DE IUBIT - Feli

COME BACK TO ME - Zavera

DACĂ DRAGOSTEA E OARBĂ - ZOLTAN

DAYDREMER - Mareş Pană

Deşert de SENTIMENTE - TIRI

DEVOTED - Johnny Bădulescu

END THE BATTLE - Meriem

EVERY LITTLE THING - Sergiu Bolota

FĂRĂ TINE - Dora Gaitanovici

FIRE IN THE SKY - Aurel Dincă

BABY YOU'RE THE ONLY ONE - Tomer Cohen

FLY - Teodora Dinu

FROM UNDERNEATH - Hellen

GOODBYE - The HUMANS

HEAVEN - M I H A I

I AM HERE - Paula Crişan

I WON’T LIE - Iliana

KING - Tavi Clonda

LA LA LA - VYROS

LIGHTNING STRIKES - Jessie Baneş

LIVE YOUR LIFE - Evermorph

MAYBE THIS TIME - Romeo Zaharia

MESOM ROMALES - Eduard Santha

MIRROR - Echoes

NIRVANA - Cristian Siminonescu

NOBODY TOLD ME IT WOULD HURT - Alex Florea

NOI SUNTEM PĂDURE - Othello

OUT OF THE DARK - Alice Jeckel

PAINT IT RAINBOW - Diana Brătan

RAZĂ DE SOARE - Dan Manciulea

REACH OUT FOR THE STARS - Carolina Gorun

RENACER (REBORN) - Waleska

REKINDLE THE FLAME - Lion’s Roar

REVIVAL - Elena Hasna

RISE UP - Liviu Anghel

RUN FOR YOU - Miruna Diaconescu

SAFARI - Serena

SAIL WITH ME - Alexandru Ungureanu

SO GOOD WITHOUT YOU - Eliza Chifu

SOMEBODY TO LOVE - Manuel Chivari

SWEET NOTHING - Maria Suciu

TAKE ME AWAY - CornEL

TE VOI CHEMA - Pragu de sus

TEARDROP RAIN - Tom Hartis

TEARS - Denisa Trofin

THE ONE - Claudia Andas

THE PERFECT FALL - Elena Turcu

THE STORY GOES ON - Ayona

THINKING ABOUT YOU - Endless feat Maria Grosu

TIME AFTER TIME - Ioana Ciornea

TOO BUSY FOR MY HEART - Bernice Chiţiul

TRY - XANDRA

UNA OPORTUNIDAD - Nicoleta Ţicală

WALKING ON WATER - Alexia & Matei

WE ARE ONE - RAFAEL & ANDY

