Cele mai bune albume și E.P.-uri rock & metal românești din 2017

Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru scena rock și metal din România. Trupele românești din underground au evoluat mult, într-o manieră care a început deja să atragă atenția publicului și presei de specialitate din străinătate.

Lista de mai jos nu este un clasament, ci doar o recomandare de trupe și artiști români mai puțin cunoscuți, care au ”muncit” în 2017.

Important este că trupele românești din underground se luptă în continuare să reziste, în ciuda dificultăților financiare și a mediatizării foarte slabe.

Și pentru că este foarte greu să lansezi un disc nou (din diferite motive, nu doar financiare), unele trupe au ales să ofere fanilor varianta E.P.-ului (”extended play”, din engleză).

Chiar și așa, este un efort care trebuie susținut și respectat de cei care apreciază munca de creație a unui muzician.

Iată care sunt titlurile care mi-au captat atenția în 2017.

THE THIRTEENTH SUN - ”Stardust”

Acest album a fost cea mai mare surpriză a mea în 2017, după ce am descoperit întâmplator albumul pe Youtube, iar după o căutare pe Google am aflat că membrii trupei sunt … români.

Am ascultat ”Stardust” de nenumărate ori, pentru că reușește să îmi creeze o atmosferă incredibilă, mai ales când îl aud la căști.

Sound-ul acesta superb de Pink Floyd amestecat cu Opeth, dar care nu deranjează și nu copiază la milimetru rețetele succesului celor două trupe celebre, ajutat de un concept pe care unii îl numesc ”space rock”, se potrivește foarte bine cu tot materialul, astfel încât îmi este foarte greu să aleg o piesă preferată.

Pot doar să spun că ”Universus”, ”Pathways” sau ”Planes of creation” sunt piese care îmi induc o liniște interioară deosebită, o stare de calm și în general un sentiment ….”zen”, ceea ce este mare lucru pentru mine.

Aici puteți citi un interviu cu Radu Barna (chitară și voce), cel care a pus bazele acestei trupe incredibile.

FLESH RODEO - ”things will never get better”

După ce asculți albumul ”Stardust” al celor de la The Thirteenth Sun … trebuie să încerci să te trezești la realitate. Iar asta o poți face dacă asculți albumul ”Things will never get better” al celor de la Flesh Rodeo.

Piesa ”Hatred, Anger and Hostility” reflectă cel mai bine atmosfera acestui produs foarte bun de ”alternative/progressive metal” al trupei din București.

Pe undeva, muzica te duce cu gândul la Tool, ceea ce este foarte important pentru scena muzicală underground din România. Piesele sunt bine lucrate, iar albumul care a fost înregistrat, mixat și masterizat la Studio 148 merită ascultat și cumpărat de cei care apreciază muzica unor trupe precum A Perfect Circle, Puscifer sau Soen.

Așadar, se confirmă încă odată că și românii pot compune o muzică inteligentă, chiar dacă … ”things will never get better”.

DAYS OF CONFUSION - ”yin out”

Acest album este dedicat fanilor djent metal, și nu numai ..

Avem alternative metal, progressive și core metal - toate amestecate după o rețetă perfectă, aplicată de membrii trupei Days of Confusion.

Nu este chiar ușor să cânți un asemenea gen, să aplici matematic și perfect calculat pasaje de „clean vocals” pe solo-uri de chitară care la început par că vor să te calmeze, dar care se transformă aproape fără să își dai seama în riff-uri violente și scream-uri care te ridică urgent de pe scaun.

Piese favorite: ”Eternal summer”, ”Memories from my future lives” și ”Dhakarta”.

Front Band Romania - ”Alive” (E.P.)

Din păcate, ”Alive” este doar un E.P., și nu un full-album, așa cum mi-ar fi plăcut.

De ce îmi place? Pentru că am auzit în muzica acestor băieți din Cluj urme discrete din grunge-ul anilor 90, ceva southern rock și chiar puțin sludge metal.

Printre cele 5 piese ale trupei se află și una în limba română, ”Clipa zero”, care sună numai bine pentru radiourile de specialitate (mai mult cele online) și care mă bucură, deoarece îmi doresc să aud cât mai multe trupe cântând toate genurile posibile de rock/metal ... dar cu versuri în română (mai ales că trupa se numește Front Band … Romania).

Mai merită menționat și faptul că membrii trupei sunt iubitori de natură și animale și au anunțat că donează două treimi din sumele obținute din descărcarea E.P.-ului ”Alive” unui ONG din Cluj care se luptă pentru apărarea animalelor. Bravo lor!

Piese favorite: ”Clipa zero” și ”Say”.

BLACKSHEEP - ”weather report” (E.P.)

Are doar 3 piese acest ”release”, dar nu pot să nu îl menționez, pentru că sună incredibil de bine!

Dacă mai punem la socoteală și piesa ”La fel” (feat. Alioșa), lansată ca single chiar acum în decembrie, putem să adunăm de o juma de album cu care să ne clătim creierii atunci când ne săturăm de șlagărele radiofonice.

”Oaia neagră” este singura trupă românească de ”death & roll metal” pe care o cunosc, iar creierul este Liviu Gugui (voce, chitară) - un tip care merită urmărit în perioada următoare pe scena #undergroundRO, pentru că sigur ne va surprinde plăcut.

Piese favorite: Toate, dar mai ales ”Heartkilling”!

KAIDUN - ”RIIKepler” (E.P.)

Încă un produs de calitate din Cluj. Pe pagina lor de Facebook, trupa își descrie stilul muzical drept ”Progternative/ Djentlecore” - adică un amestec de progressive cu alternative metal și djent cu metal core.

Este un album puternic, cu un sound dur și bine conturat în jurul pasajelor vocale ”clean” și ”scream” - caracterizat de breakdown-uri perfecte pentru o sesiune de ”mosh” cu prietenii.

Piesa mea favorită: ”Kepler”.

CARDINAL - ”disappearer”

Cu mare părere de rău, după ce m-am bucurat atât de mult că am descoperit o trupă care sună atât de bine precum cei de la CARDINAL, am aflat că … se desființează.

Adică, acești băieți din Constanța au scos un album de debut foarte tare de stoner rock/psihedelic/heavy/sludge, după care .. și-au luat adio de la fani. Și chiar au fani. Eu sunt unul dintre ei, după ce le-am dat mesaj pe Facebook și m-am întâlnit cu cineva din trupă, ca să cumpăr un CD și un tricou.

”Disappearer” are tot ce-i trebuie unui album de acest gen: reprize apăsătoare de doom/psihedelic rock și riff-uri care își provoacă dureri de cap, după ce faci headbanging în continuu - fără să îți dai seama că ai ținut-o așa tot albumul.

Care sunt influențele lor muzicale? Tame Impala, Queens Of The Stone Age, Truckfighters, Satan's Satyrs, Royal Blood, Mars Red Sky sau The Stooges.

Piesele mele favorite: ”Not from around” și ”Calliope”.

GODDESS - ”goddess” (E.P.)

”Goddess” este al 5-lea material al acestei ”trupe” bucureștene de stoner, psihedelic și progressive rock. Dar de fapt .. nu e chiar o trupă.

Cu mirare am aflat că, de fapt, ”Goddess este un proiect de tip 'one man' al unui tip pe nume Ervin Usein”, adică toată muzica este compusă și interpretată de el.

Mai trebuie spus că Ervin Usein este responsabil cu distorsul și la trupele Wooldozer și Strip Joint.

Piesă favorită: ”Sludge lord”.

<a href="http://goddessrocks.bandcamp.com/album/goddess">Goddess by Goddess</a>

BETWEEN COLORS - ”simulacrum” (E.P.)

Cea mai mare speranță a noului val de metal din România, doamnelor și domnilor, trupa Between Colors!

”Simulacrum” reprezintă o nouă direcție a acestei trupe bucureștene de modern metal și nu-metal, care a decis să experimenteze și puțin electro și chiar ceva industrial. Iar după atâta ”stoner rock” românesc, sound-ul acesta vine exact ca o bere rece după un drum prăfuit prin deșert.

E adevărat, cine strâmbă din nas la Korn ...va face la fel și cu Nine Inch Nails. Așa că acest album nu este chiar pentru oricine, ci doar pentru cei care apreciaza ”the new wave of … romanian heavy-metal” :)

Piese preferate: ”The decadent party” și ”Atoms of greed”.

Iar aici puteți citi un interviu cu Dan de la Between Colors, despre acest E.P.: ”Nu suntem sănătoși la cap!”

BUCIUM - ”miorița”

Ca să ne mai linștim puțin la cap, dăm play la ”Miorița”. Iar dacă se numește ”Miorița”, cum credeți că sună? Death-metal? Grind?

Bineînțeles, cei care ascultă muzica celor de la Bucium zâmbesc acum. Însă după ce veți termina de ascultat acest album superb … veți avea o senzație plăcută, pentru că această călătorie pe tărâmuri românești autentice este deosebit de sentimentală, dar și liniștitoare în același timp.

Andi, liderul trupei, o spune cel mai bine: ”Este un album ce gravitează în jurul morții și sperăm că prin existența lui, albumul să ducă mai departe sclipiri din sufletele celor ce se regăsesc într-însul. Este un album despre “marea trecere”, despre sacrificiu, despre transcendență și dăinuire. Este un album în care se regăsesc prieteni dragi ce sper să dăinuie și prin acest album - ne gândim mai ales la Alex Pascu, la Adrian Rugină și la Alex Chelba”.

Piese favorite: ”Frunză verde foi mărunte” și ”Voinicel înstelat”.

ROADKILLSODA - ”mephobia”

”Mephobia” este cel mai bun exemplu care îmi vine în minte atunci când un străin mă întreabă ”Ce înseamnă rock’n’roll în România?”.

Acest album este aspru și greu și îl recomand celor care să găsească energie pentru o zi grea de muncă sau care vor să dea lovitura de grație la o petrecere cu hipsteri.

Este cel de-al 5-lea produs discografic RoadKillSoda, iar discul demonstrează în mod clar că rock-ul nu a murit în România, fiind (după părerea mea) cel mai bine lucrat (produs tehnic) album al trupei și unul dintre cele mai bune la nivelul anului 2017.

Iar dacă aveți vreodată ocazia să vedeți LIVE această trupă, nu ratați! Este o experință total diferită de cea de pe disc, mult mai bună, bineînțeles.

Mihnea ”Panda Elixir” (chitară): ”Din punct de vedere compozițional, cred că este albumul electric cu sound-ul cel mai coeziv din ce am înregistrat până acum. Am avut plăcerea de a înregistra și colabora cu Adrian Despot și Sorin Tănase de la Vița de Vie și asta a ajutat foarte mult. Sunt niște muzicieni extraordinari care au înțeles exact ce ne doream să scoatem din acest album”.

Interviul cu Mihnea poate fi citit aici.

Piese favorite: ”Prometheus” și ”Order”.

AVALANCHE STREET - ”Two Years In space”

….. and here we go again. Încă un album românesc în 2017 de garage, stoner, psihedelic și ce mai vreți voi din această familie a rock-ului anilor 70.

”Two Years In space” este un album apăsător, cu un sunet greu, care cade ca un șmirghel pe piele.

Sunt 9 piese compuse fără compromisuri, care reprezintă fix esența acestei trupe: ”stoner autentic din deșertul bucureștean!”. Cel puțin așa spun chiar membrii trupei, pe pagina lor de Facebook.

Influențe: Kyuss, Sleep, Queens of the Stone Age și Black Sabbath.

Piesă favorită: ”Land ahead”.

SYN ZE ȘASE TRI - ”zăul moș”

O spun din start. Nu sunt fanul acestui gen muzical - ”black metal pur și simplu”, ”black metal sângeros” sau cum i s-o mai spune - dar asta nu înseamnă că nu îmi place ce fac acești timișoreni în studioul de înregistrări.

Atmosfera de pe ”Zăul moș” se potrivește perfect cu întregul concept care a stat la baza formării trupei Syn Ze Sase Tri, care s-ar traduce ”Sunt cu cei 3 de 6” în limba arhaică română, adică riff-uri rapide, clape tipice black metal și povești păgâne.

Considerat cel mai complex album Syn Ze Șase Tri de până acum, materialul a fost înregistrat cu o grămadă de artiști, din toate genurile muzicale: Kempes, Andy Ghost (Altar), Constantin Lăpușneanu (God), Dudu Isabel (Seven), Andy Ionescu (Taine), Nicu Covaci, Cristi Gram și Costin Adam (Phoenix), Aura Dănciulescu (Scarlet Aura), Andrei Oltean (E-an-na), Alin Moise, Robert Dohar și mulți alții.

”Acest nou capitol al poveştii noastre, numit "ZĂUL MOŞ", este cel mai epic, cel mai melodic, cel mai cinematic şi mai complex album de până acum” - spun ei pe site-ul oficial.

Piese remarcabile: ”Tarimu de lumina” și ”De-a dreapta omului”.

KREPUSKUL - ”hybrid”

Prima piesă de pe acest album se numește ”OCD (Lets start a war)”. Cam ăsta este spiritul întregului album al acestei trupe - da - din Cluj, bineînțeles.

Chitările grele și vocea guturală a acestui ”hibrid” au dat naștere unui ”groove metal” mai rar întâlnit în România.

Krepuskul are 10 ani de activitate, iar cel mai recent album al lor a fost lansat în data de 3 Noiembrie 2017 prin casa de discuri Morning Star Heathens din Marea Britanie şi masterizat de către Alessio Garavello (Dragonforce, Arthemis, A New Tomorrow).

Piese pentru party: ”Hybrid High Breed” și ”Psychotherapy”.

GOTHIC - ”demons”

Este cel de-al 4-lea album al uneia dintre cele mai vechi trupe de metal din România (activează de prin 1992).

”Demons” este un album bun pentru că are acel sunet de death, doom și gothic metal ”old school”, dar care nu este prăfuit deloc.

Băieții din GOTHIC au știut să țină pasul cu vremurile și au rezistat pe scena românească underground datorită muncii lor, bineînțeles, dar și a fanilor. Și am văzut asta cu ochii mei, recent, la un concert din Fabrica.

Piese favorite: “Disillusion”.

NAVA MAMĂ / PINHOLES - ”Sputnik” (split E.P.)

”Sputnik” este un ”split E.P.”, adică un mini-album împărțit de două trupe, în cazul de față fiind vorba de Nava Mamă și Pinholes.

Amândouă sunt din zona Cluj, bineînțeles, dar din familia post-rock-ului depresiv, care sună atât de bine.

Fiecare trupă are 3 piese, pe care ar fi bine să le ascultați când sunteți într-o dispoziție bună, pentru că altfel riscați să vă întristați și mai mult. Oricum, muzica ambelor grupuri este foarte bine lucrată, cu mare atenție la detalii, iar cele două nume merită o mai mare atenție din partea publicului (și a presei, desigur).

Este un E.P. pentru cei care ascultă alternative rock, post-rock, shoegaze sau pur și simplu … rock.

Piese preferate: ”Ultimul sfârșit al lumii” și ”Meandre”.

Cam asta s-a întâmplat în 2017.

Iar dacă mai sunt și alte trupe românești care au muncit în 2017 și au scos albume sau E.P.-uri, dar nu le-am amintit aici, atunci înseamnă că nu am aflat de ele sau că … nu mi-au plăcut :)

Susțineți trupele românești din underground! Mergeți la concerte și cumpărați-le munca, pentru că, altfel, muzica lor va muri, iar lumea va fi mai urâtă!

Pentru orice sugestii și reclamații: @Cristian Matei ”Mumu”

