Actorul James Franco, acuzat de abuz sexual chiar în seara în care a câștigat un Glob de Aur

Actrița Violet Paley l-a acuzat, duminică, pe James Franco de abuz sexual. Mesajul acesteia a venit chiar în seara în care actorul primea Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie, pentru rolul din filmul „The Disaster Artist”.

Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, Violet Paley a susținut că actorul a agresat-o în trecut, iar că la un moment dat a încercat chiar să o seducă pe prietena acesteia, în vârstă de 17 ani. Acuzațiile sunt cu atât mai grave cu cât Fraco și-a declarat susținerea pentru mișcarea „Times’s up”, prin care Hollywood-ul a decis să ia atitudine împotriva abuzurilor din industrie, scrie New York Daily.

„Scutește-ne cu insigna ta #TimesUp, James Franco. Îți amintești când ai vrut să mă forțezi în mașina ta să îți fac sex oral sau când i-ai spus prietenei mele să vină în camera ta de hotel, când avea 17 ani? Și asta după ce ai fost prins făcând același lucru cu o tânără de 17 ani?”, a scris ea pe Twitter.

Violet Paley a explicat, ulterior, că a avut o relație consensuală cu Franco, dar că respectiva situație povestită s-a întâmplat împotriva voinței sale.

Și Sarah Tither-Kaplan, fostă studentă a lui Franco, l-a acuzat pe acesta că ar fi exploatat-o și că ar fi obligat-o să se dezbrace pe platou, pentru 100 de dolari pe zi, după ce a semnat „un contract vast și general.”

„Îți amintești când, în urmă cu câteva săptămâni, mi-ai zis că trebuie să apar goală în două din filmele tale pentru 100 de dolari pe zi și mi-ai zis că nu este exploatare, pentru că am semnat un contract? Eu, una, simt că nu am putut să spun nu”, a susținut tânăra.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan???? (@sarahtk) January 8, 2018

Totodată, ea l-a acuzat pe Franco că le-ar fi presat pe actrițe să accepte roluri nud, dacă doreau să aibă și replici în filmele sale. Cu toate acestea, ea Sarah Tither-Kaplan nu a precizat despre ce filme este vorba.

„Dacă un actor faimos are abilitatea de a-mi promova sau distruge cariera printr-un singur gest, iar acesta îmi oferă un rol, nu am puterea să negociez. Am nevoie să lucrez, să mănânc. Am nevoie de carieră”, a mai scris ea pe Twitter.

James Franco a fost unul dintre actorii şi cineaştii care, la gala Globurilor de Aur din acest an şi-au arătat susţinerea pentru campania „Time's Up”, iniţiativă lansată de aproximativ 300 de vedete de la Hollywood, în semn de solidaritate cu victimele abuzurilor sexuale la locul de muncă.

James Franco a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film comedie sau musical, pentru rolul din „The Disaster Artist", lungmetraj pe care l-a şi regizat. Este a patra nominalizare a lui Franco la Globurile de Aur.

