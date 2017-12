Obiectul misterios din Rusia a fost văzut și în România, chiar în seara de Crăciun. FOTO și VIDEO

Mai mulți oameni au semnalat prin aplicația ”Fii reporter” de pe www.stirileprotv.ro că au văzut pe cer un obiect ”misterios” în seara zilei de Crăciun, adică pe 25 decembrie.

Jasmine Seutin: ”În dimineața asta, în jur de ora 5:37, eram afară cu niște prietene și am văzut pe cer un obiect misterios în formă de triunghiu întors pe dos, acesta avea o lumină care a dispărut în mai puțin de o secundă, lăsând in urmă un fum sau un gaz care s-a răspândit treptat.”

FOTOGRAFIE de la Jasmine:

Radu George Codruț: ”Obiectul misterios din Rusia. Aseară, fratele meu se deplasa de la București spre Iași, iar în dreptul orașului Focșani a surprins și el acel obiect. A spus la fel că nu au existat sunete sau explozii, dar este sigur că a căzut undeva la 10 minute de unde erau ei. În atașament găsiți două poze. Din păcate nu a putut să se deplaseze în zona aceea sau să filmeze.

Aștept cu nerăbdare răspunsul autorităților să vedem ce a fost defapt.

Noi am bănuit că ar fi resturi de la rachetă Spacex sau poate resturi din stația spațială chineză. Pentru că în a două poză se văd niște puncte roșii cum ar fi metal topit de la intrarea în atmosfera. Poate poate o să aflăm :) ”

FOTOGRAFIE de la Radu:

Constantin Petru: ”Fenomen nemaiîntâlnit la Giurgiu. Este surprins cu ajutorul telefonului mobil. Aveti și poze cu ora.”

FOTO de la Constantin Petru:

Costin Stoica: ”Bună dimineața. Nu știu dacă ceea ce am văzut eu poate fi o știre dar pentru mine este ceva neobișnuit. În jurul orelor 5:35 am observat prin fereastră apartamentului o lumina ciudată pe cer. Era undeva foarte sus și nu se deplasa. Am privit-o cam 15-20 secunde. Am încercat să o fotografiez, am reușit să fac o poză și căutând prin setările tefefonului pentru o poză mai bună, am observat că lumina s-a estompat și a început să-și mărească suprafața. Devenise de aproape 4 ori mai mare dar era în același loc, însă pierdea repede din intensitate.

M-am gândit că ar putea fi un avion, dar nu se deplasa. Am văzut destule avioane pe cer noaptea. Ce a putut fi acea lumina? Mulțumesc. O zi bună”.

FOTO de la Costin Stoica:

Toate aceste reacții vin la scurt timp după ce Russia Today a anunțat că un obiect zburător neidentificat a fost văzut pe cerul Rusiei.

Utilizatorii www.stirileprotv.ro au transmis și înregistrări VIDEO prin intermediul numărului de WhatsApp 0744 878 878.

Acest număr este strict pentru mesaje, nu şi pentru apeluri telefonice.

În altă înregistrare VIDEO transmisă ȘtirilorProTV.ro poate fi văzut din nou obiectul misterios, în România.

Dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre puteţi lua legătura cu noi și prin e-mail la stirileprotvro@protv.ro sau pe contul nostru de Facebook.

Ne puteți contacta și telefonic la 021.9454 sau ne puteți trimite fotografii şi filmări pe WhatsApp, la numărul 0744 878 878 .