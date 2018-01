CES 2018. Camera de bord inteligentă şi telefonul chinezesc "flagship killer"

Telefoanele inteligente au fost scumpe la vedere la târgul de tehnologie CES din Las Vegas. Însă, cele câteva prezente ies în evidenţă fie prin preţurile scăzute, fie prin funcţiile aparte. George Buhnici relatează din Las Vegas.

One Plus 5Testeun telefon chinezesc care face furori pe piaţă pentru că vine la un preţ foarte competitiv. Titulatura de Flagship Killer i se potriveşte lui OnePlus 5T… Are un preţ care pleacă de la 500 de euro.

One Plus 5T se lauda cu ecran Amoled de 6 inch, cu o rezoluţie puţin peste FullHD. La bord are cel mai nou procesor, Snapdragon 835 care poate veni cu 6 sau cu 8 gb ram plus stocare de 64Giga. Performante comparabile cu ce oferă mărcile de top dar la un preţ mult mai bun. Un mare dezavantaj: nu e disponibil în ţara noastră cu factura şi garanţie, iar dacă se întâmplă ceva - înapoi în China.

Febra proiectoarelor miniaturizate continuă şi în 2018 - de data aceasta un astfel de proiector a ajuns şi într-un smartphone. Acesta este un smartphone cu Android cu ecran de 5,5 inch care are şi un proiector ce este capabil să proiecteze o imagine de până la 2 metri şi ceva în diagonală, la o calitate HD într-o cameră întunecoasă.

Haideţi să ne uităm şi la accesoriile inteligente pentru telefoane. The Roader este un fel de capsulă a timpului şi nu o bijuterie de purtat la gât. Nu e foarte atrăgătoare dar important este ceea ce face. Apeşi pe un buton şi salvează ultimele 10 secunde pe care le-ai văzut. Merge timp de 7 ore, merge în permanenţă, salvează doar 10 secunde. Rezultatul îl poţi pune pe facebook ca să observe toată lumea ce spirit de observaţie ai avut.

Garmin vine cu o cameră video pentru automobil. Este cea mai deşteaptă camera pe care o poţi pune în bordul maşinii, pentru că nu este doar o cameră, filmează evident în permanenţă tot ce se întâmplă, dar te poate atenţiona şi dacă ai părăsit banda şi va înregistra de asemenea imagini în momentul unui accident.

Dar şi mai important, are un ecran pe spate şi are integrat serviciul de la Amazon Alexa. Adică îţi poţi folosi vocea pentru a activa navigaţia. Îţi poate da informaţii prin astfel de pictograme. Astfel încât s-o poţi folosi în parbriz dar să nu deranjeze atunci când o foloseşti. Poţi să controlezi cu ajutorul lui Alexa şi echipamentele din casa ori să te ducă spre ea cu ajutorul hărţilor de la Garmin. Garmin Speak Plus costă 200 de dolari în Statele Unite ale Americii.