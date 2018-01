Un leopard, ținut ca animal de companie, a evadat și a ucis oile unui fermier britanic

Vestea că animalul a evadat a creat panică în rândurile celor care locuiesc în Cornish, mai ales că animalul a făcut ravagii printre oile unui fermier local, scrie Telegraph.

„Am trei copii care se jucau afară, iar dacă știam că animalul a evadat, atunci le-aș fi spus să stea în casă”, a mărturisit un bărbat care locuiește în apropierea fermei.

Alarmate de localnici, autoritățile au pornit în căutarea sălbăticiunii care ar fi evadat dintr-o locuință aflată în apropierea fermei. În plus, au precizat ca proprietarul a încercat să-l găsească, însă fără succes.

A pet leopard broke loose from its cage and spent a week hunting a Cornish farmer's sheep before being caught in a fox trap. https://t.co/S7DMC8y8a3 #horseandhoof pic.twitter.com/hS5pjxktIv