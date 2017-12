Un bărbat s-a căsătorit cu trei femei simultan, dintre care două sunt surori. VIDEO

Bărbatul din Uganda s-a căsătorit pentru prima oară în urmă cu 20 de ani, iar evenimentul a atras un număr considerabil de persoane. Uganda, unde se află o minoritate musulmană, este una dintre puţinele țări creştine care au legalizat poligamia, relatează Daily Mail

Mirele a spus că a decis să se căsătorească în aceeaşi zi cu cele trei femei fiindcă ceremoniile separate ar fi costat prea mult şi nu avea banii necesari. "Soţiile mele nu sunt geloase una pe cealaltă. Fiecare dintre ele deţine o casă şi promit să muncesc mai mult pentru a le întreţine", a pus Ssemanda, în vârstă de 48 de ani.

Bărbatul s-a căsătorit pentru prima oară în urmă cu 20 de ani cu Salmat Naluwugge, cu care are 5 copii. Aceasta a îmbrăcat şi ea rochia de mireasă pentru a fi prezentă la noul mariaj cu cele două surori, Jameo Nakayiza, în vârstă de 27 de ani, respectiv Mastulah, în vârstă de 24 de ani.

Cele două femei sunt surori şi au declarat că nu nimic împotrivă să aibă acelaşi soţ.

