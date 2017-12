Un bărbat refuză de 4 decenii să-și deschidă cadoul primit de la o fostă iubită

Un bărbat refuză să-și deschidă cadoul primit de la o fostă iubită și preferă să-l păstreze sigilat de 47 de ani.

Adrian Pearce nu a avut curiozitatea să-și deschidă cadoul oferit de o fostă iubită care l-a părăsit, scrie Metro.

Pe atunci bărbatul avea 17 ani când s-a îndrăgostit de femeia care l-a părăsit. Ea a fost prima mare iubire a bărbatului, pe atunci elev.

„Ea mi-a oferit un cadou în timp ce m-a părăsit. Am luat cutia și am dus-o acasă. În timp ce mergeam spre casă eram supărat și furios. Am simțit că ceva se rupe înăuntrul meu. Așa că l-am aruncat sub pomul de Crăciun. Toată lumea și-a deschis cadourile, mai puțin eu”, își amintește acesta.

„Le-am spus alor mei că niciodată nu îl voi deschide niciodată”, adaugă Adrian.

Bărbatul s-a ținut de promisiune și nici până acum nu a avut curajul să deschidă cadoul oferit de fosta lui iubită.

