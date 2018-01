O mamă face cadou un tort, anual, pentru a-i aduce un omagiu fiicei sale decedate

Ashley Santi îi oferă unui copil un tort aniversar, în fiecare an, pentru a-i aduce un omagiu fiicei ei care a murit. Fetița, McKenna, a decedat în urma unui accident tragic, atunci când avea doar 9 luni. De atunci, femeia oferă cadou câte un tort pentru a transforma durerea în bucurie, conform Metro

În ziua de naştere a fiicei sale, femeia intră într-o cofetărie locală şi îi surprinde pe clienţi, cărora le cumpăra un tort fără ca aceştia să ştie. Pe Twitter, gestul ei a devenit viral. Kyle Jauregui, un utilizator de Twitter, a relatat pe reţeaua de socialzare surpriză de care a avut parte: "Astăzi am mers să-i ridic tortul aniversar al surorii mele, iar când am vrut să achit nota, am aflat că cineva îl plătise deja".

Femeia a lăsat un bilet în urmă: "Dragă fetiţă sărbătorită, în onoarea celei de-a 10-a aniversări a fiicei mele, am ales să îţi cumpăr tortul."



So today is my sisters birthday and when we went to pick up her cake someone had already paid for it. It was left with this card... my family was speechless and we just want to say thank you to McKenna's mom and wish McKenna a Happy Birthday. There's still good in this world ???????? pic.twitter.com/ev3IeQKu6q