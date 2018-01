O femeie din Lituania mănâncă de mai bine de un deceniu doar nisip. VIDEO

Youtube/ RT

O femeie din Lituania susține că mănăncă zilnic numai nisip, iar acest stil drastic de viață ar fi ajutat-o să-și îmbunătățească starea de sănătate.

Stanislava Monstvilene, în vârstă de 70 de ani, afirmă răspicat că este mult mai sănătoasă de când consumă doar nisip, adăugând că ”a ajutat-o să învingă o tumoare pe creier”, scrie RT.

De mai bine de un deceniu, femeia nu mai consumă nimic, cu excepția nisipului pe care îl scoate singură dintr-o groapă.

„Am avut tumoare pe creier în stadiu terminal. Medicii mi-au spus că nu mai am mult de trăit. Nivelul meu de hemoglobine erau de 60, de cinci ori peste nivelul normal. Am încercat să depășesc momentul și mi-a venit ideea să mânănc nisip. Prima dată când am gustat, am simțit că rămân fără aer, dar după care m-am obișnuit”, a mărturisit femeia.

Între timp, femeia și-a făcut o obișnuință din a consuma nisip și este foarte încântată de „dieta sa minerală”.

„Starea sa de sănătate este bună și nu are probleme cu sângele. Am examinat-o de-a lungul anilor, dar în ultimii ani nu a mai avut nevoie de ajutor medical”, a declarat medicul Liliana Vaishvilene, care o ține sub observație.

Stanislava Monstvilene susține că nisipul nu trebuie combinat cu mâncare sau cu lichide. „Nu trebuie să-l amesteci cu nimic altceva și nu ai voie să mânănci albsolut nimic, nici înainte și nici după”, adaugă femeia.

