O femeie de 63 de ani le-a spus polițiștilor că și-a îngropat tatăl în grădină, după ce l-a ucis

Astfel, autorităție britanice au deschis o anchetă pentru crimă și au început să facă cercetări în grădința locuinței din Matlock Road, Reddish, după ce femeia identificată drept Barbara Coombes a mărturisit o crimă din trecut, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

Până în prezent, anchetatorii nu au găsit niciun cadavru îngropat în grădina proprietății de 130.000 de lire, însă familia a fost informată cu privire la dezvăluirile făcute de bătrână. Astfel, fiica Barbarei Coombes, în vârstă de 29 de ani, s-a declarat prea șocată de veste ca să facă declarații.

Police have been on Matlock Road in #Reddish since Sunday but they say they haven't found a body. They're asking anyone with information to get in touch. pic.twitter.com/AIJMxsgrTh