O femeie care suferea de cancer a murit a doua zi, după ce s-a căsătorit

În mai puţin de o lună, Katie Salvage, în vârstă de 31 de ani, din Cambridgeshire a pierdut lupta cu cancerul, pe care nu l-a detectat. Înainte să moară, ultima sa dorinţă a fost să se căsătorească cu Joe Salvage, în vârstă de 34 de ani, partenerul ei încă de acum 14 ani, conform Daily Mail

El a spus: "Katie a avut două mari dorinţe. A vrut să ne căsătorim şi nu a vrut să fie singură atunci când va închide ochii pentru totdeauana.

Din fericire, ambele dorinţe i s-au împlinit. Împreună cu fetiţa noastră, Chloe, de 4 ani am dormit lângă patul ei, în spitale, la câteva ore după ce ne-am căsătorit. Ne-am trezit şi ea avea spasme. Am luat-o pe Chloe în braţe şi ne-am apropiat de Katie. Ne-a spus că ne iubeşte pe amândoi. Apoi, a murit în braţele noastre. "

Joe îşi aminteşte cum Katie, care era asistent social, a simţit o durere în coaste şi avea probleme respiratorii la sfârşitul lui octombrie. Vineri, pe 3 noiembrie, doctorii i-au descoperit celule canceroase în corp. Pe 9 noiembrie, a mai descoperit că avea şi cancer la sân.

Mother, 31, dies in her new husband's arms just one day after fulfilling her last wish to get married https://t.co/iYZdR6KXz6