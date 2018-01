O americancă este plătită ca să ducă o viață de lux. A primit cadou un BMW

Princess Meggerz, în vârstă de 30 de ani, din New York, susţine că are un câştig anual de peste 200.000 de dolari, pe care îi primeşte de la bărbaţii din mediul online. Majoritatea dintre ei i-au cumpăraţi genţi, automobile de lux şi chiar i-au plătit vacanţele. Meg este o "dominatoare financiară"- acesta reprezentând un fetish al bărbaţilor care sunt entuziasmaţi de femeile cărora le oferă bani să ducă o viaţă excentrică, potrivit The Sun

Ea a început această activitate în 2007, pe vremea când era studentă, şi acum susţine că a câştigat şi 50.000 de dolari în cele mai profitabile zile. Recent, a primit un BMW M3, în valoare de peste 70.000 de dolari. Ea îşi petrece 20 de ore pe săptămână la "muncă".

Femeia a declarat: "Să fii o dominatoare financiară înseamnă că bărbaţii se excită atunci când îmi oferă sume mari de bani. Am parte de tot felul de bărbaţi, atât tineri, cât şi în vârstă. Oameni care nu au foarte mulţi bani, dar şi de alţii care au milioane de dolari. Aceştia îmi oferă o sumă fix lunar. Nu îi şantajez şi nici nu îi oblig să îmi dea bani. Eu propun un preţ pe care aceştia aleg sau nu să îl achite".

Banii pe care i-a câştigat, i-a investit în domeniul imobiliar.

