Măcelar, salvat de un salam după ce a rămas blocat într-o cameră frigorifică, la -20 de grade

Un baton de salam îngheţat l-a salvat pe un măcelar din Marea Britanie, care a rămas blocat în camera frigorifică la minus 20 de grade.

Salamul avea un kilogram şi jumătate şi era bocnă, aşa că măcelarul ghinionist l-a folosit pe post de bâtă.

Chris McCabe, măcelar: "Am intrat în camera frigorifică şi vântul a trântit uşa după mine. M-am gândit că e de ajuns să apăs pe un buton şi se deschide, dar am văzut că butonul era îngheţat. L-am lovit cu piciorul de două-trei ori, dar n-a mers. M-am uitat în jur, să văd cu ce aş putea sparge gheaţa de pe buton. Întâi am pus mâna pe un iepure, dar nu era bun. Mai era o cutie cu oase, nu erau bune. Nişte porumbei, nu erau buni. O bibilică, nu era bună. Apoi am văzut un baton de salam, ultimul. Am luat batonul, care era bocnă, am lovit de două-trei ori şi am spart gheaţa. Uşa s-a deschis şi am ieşit la căldură."