Imaginile devenite virale. Cum a ales „să coboare” un tânăr la metrou. VIDEO

Îmbrăcat într-un echipament de fotbal, Freddie Andrews a încercat să glumească, alunecând pe zona de metal care separă cele două scări rulante, scrie Evening Standard.

Între timp, tânărul era susținut și aclamat de prietenii săi.

Decizia s-a dovedit a fi una neinspirată, întrucât tânărul s-a rănit după ce a lovit separatoarele amplasate întocmai pentru a preveni astfel de incidente.

Top night last night, but this has to be the highlight ???????????? pic.twitter.com/yMqDvOoVML