Ideea ingenioasă a unui american. Bărbatul și-a construit o casă din două avioane scoase din uz

Sătul de casele convenţionale, un american a cumpărat două avioane scoase din uz şi s-a instalat în ele.

A păstrat cockpit-ul, spaţiile de bagaje şi baia de avion şi a făcut modificări minime pentru ca spaţiul să poată fi locuit. Iar celor care îl vizitează le înmânează chiar şi permise de îmbarcare.

Când urci la bordul avionului lui Joe Axline, te simţi ca acasă.

Un pas în afară şi constaţi că sunt două avioane şi că amândouă sunt în curtea lui Joe.

"Ăsta de aici are 7,7 tone de aluminiu. L-am botezat "Libertate". Celălalt e puţin mai scurt şi are cam 5,3 tone. L-am numit "Spirit”. Ăsta e un Mcdonnell Douglas 80 şi ăsta e un DC-9 41", explică propritarul.

Joe locuieşte într-unul dintre avioane, iar pe celălalt vrea să-l transforme într-un cinematograf. Apoi plănuieşte să-şi ridice şi un turn de control.

"Am avut cinci case nou-nouţe, construite din temelii, toate între 185 şi 370 de metri pătraţi. Am avut chiar una pe un lac. Are mai multă noimă să te gândeşti ce vrei să faci în viaţă", mai spune Joe.

Întrebat de ce s-a instalat totuşi într-un avion, Joe se mulţumeşte să întrebe la rândul lui: de ce nu?