Cheia longevității unei americance de 104 ani: „Nu mi s-a întâmplat nimic”. FOTO

Theresa Rowley susține că, în ceea ce o privește, cheia unei vieți îndelungate se datorează consumului zilnic de Coca-Cola Zero, scrie The Independent.

Femeia este din Michigan și și-a sărbătorit împlinirea celor 104 ani în prima zi a anului 2018.

Theresa Rowley turned 104 on Monday, perhaps due, in part, to her favorite beverage. https://t.co/RCnscJJFBq