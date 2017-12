A comandat online un film de Crăciun și a rămas cu gura căscată când a văzut ce a primit: ”Tati, ce e asta?”

iStock

O mamă care are 2 copii susține că a avut parte de o surpriză foarte neplăcută din partea retailer-ului de cumpărături online Amazon, după ce a comandat un blu-ray cu un film de Crăciun și a primit ceva .. cu totul neașteptat.

Potrivit The Mirror, femeia susține că ar fi primit un colet în care se aflau 24 de prezervative, deși ea comandase filmul de Crăciun ”Elf”, cu Will Ferrell (2003), pentru fiica sa.

Inițial, Shireen Phillips a crezut că este doar o glumă și că pachetul pe care scria Manix pe el (firma de prezervative, n.red.) este o păcăleală, însă a rămas cu gura căscată după ce fiica ei, Isabella, a scos un prezervativ de acolo și a întrebat, confuză: ”Tati, ce este ăsta?”

Femeia are doi copii și este însărcinată cu al 3-lea, așa că timp de câteva minute a crezut că poate este o glumă care face aluzie la sarcina ei. Însă, nu după mult timp, s-a convins că este doar o greșeală.

”I-am promis acest film că o să-l vadă în Ajunul Crăciunului, dar nu mai este pe stoc, așa că tot ce au făcut a fost să-mi dea banii înapoi. La început am zis că cineva face glume cu mine, mai ales că sunt gravidă în 34 de săptămâni cu al 3-lea copil. Am crezut că cineva vrea să spună ceva”, a spus ea.

Shireen a postat și o fotografie pe pagina de Facebook a Amazon-ului, cu următorul mesaj:

”Deci .. am comandat blu ray-ul Elf pentru fiica mea, de Crăciun, și am primit în schimb 24 de prezervative. În mod normal aș fi râs, dar am promis fiicei noastre de 4 ani că filmul ajunge astăzi.”

Facebook.com

În replică, un angajat Amazon a promis că va ”investiga” acest caz.

Shireen mai spune că a primit banii înapoi, dar că filmul nu mai este pe stoc.

