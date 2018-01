BAFTA 2018. Filmul „The Shape of Water”, cele mai multe nominalizări

La o zi după ce i-a adus un Glob de Aur regizorului Guillermo del Toro, filmul „The Shape of Water” este campion la nominalizări BAFTA.

Are şanse de premii la 12 categorii, inclusiv „cel mai bun film al anului". Iar lungmetrajul „God's Own Country", în care actorul român Alec Secăreanu interpretează unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic.

Povestea fantastică regizată de Guillermo del Toro despre o femeie care se îndrăgosteşte de un monstru marin are şanse la 12 premii ale Acadmiei Britanice de Film. Filmul este nominalizat inclusiv la categoriile cel mai bun regizor, cea mai bună actriţă în rol principal - Sally Hawkins - şi cea mai bună actriţă în rol secundar- Octavia Spencer.

Are, însă, concurență serioasă din partea dramei „Three Billboards outside Ebbing, Missouri", care şi-a adjudecat 4 Globuri de Aur, inclusiv pentru filmul anului. În total, „Three Billboards” a fost nominalizat de 9 ori, inclusiv pentru cea mai bună actriţă în principal - Frances McDormand.

„Darkest Hour”, un film biografic despre Winston Churchill a fost pomenit tot la 9 categorii. Aceasta din urmă peliculă i-ar putea aduce încă un premiu protagonistului, Gary Oldman, care a suferit o transformare uluitoare pentru a intra în pielea fostului premier britanic.

Alte două favorite la premii sunt comediile „Get Out” şi „Ladybird.”

Letitita Wright: „Am văzut (filmul Get Ouţ) de trei ori şi mi-a rămas în minte multă vreme. Iar apoi am văzut Lady Bird, care a fost extraordinar. Sunt bucuroasă că au fost nominalizate în acest an."

Pe lista producţiilor britanice nominalizate se număra „Paddington 2”. Povestea amuzantă a simpaticului ursuleţ i-a adus o nominalizare lui Hugh Grant, pentru cel mai bun rol secundar.

„Am auzit reacţiile celor din sală, atunci când a fost citit numele lui Hugh Grant, pentru Paddington 2. Mi s-a părut foarte amuzant!”

Lungmetrajul „God's Own Country", în care actorul român Alec Secăreanu interpretează unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic. Acţiunea, plasată în Marea Britanie, îi are în prim plan pe un fermier local, care se îndrăgosteşte de un imigrant român, interpretat de Alec Secăreanu.

Gala de decernare a premiilor BAFTA are loc pe 18 februarie şi va fi prezentată de actriţa de comedie Joanna Lumley, care a preluat acest rol de la Stephen Fry.